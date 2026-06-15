رئیس شورای تامین دام کشور اعلام کرد با عرضه بیش از دو میلیون راس دام سبک و سنگین به کشتارگاه ها به زودی بازار گوشت قرمز متعادل می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما، منصور پوریان در گفتگو با شبکه خبر از افزایش عرضه گوشت قرمز در بازار خبر داد و گفت: در ۴۵ روز آتی یک میلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و نزدیک به ۲۳۰ هزار رأس گوساله راهی کشتارگاه های سراسر کشور می شوند که نشان دهنده افزایش تولید و توانایی دامداران برای تامین نیاز مصرفی کشور است.

رئیس شورای تامین دام با بیان اینکه بازار گوشت، چند مرحله ای است و تا آماده شدن محصول برای عرضه به بازار یک فرایند چند مرحله ای باید صورت بگیرد، اظهار داشت: افزایش هزینه های تولید شرایط را دشوار و قیمت نهایی را بیشتر کرده بود اما با اقداماتی که قبل و در حین جنگ تحمیلی سوم صورت گرفت باعث شد، تولید در شرایط جنگی نیز بیش از پیش ادامه یابد و در کنار آن، با رفع برخی از موانع اداری و واگذاری اختیارات به استان های مرزی امکان واردات دام زنده و گوشت قرمز فراهم شد.

وی افزود: با اقدامات خوبی که در دیماه و بهمن ماه انجام شد، شاهد کاهش قیمت در بیشتر اقلام گوشت قرمز بودیم ولی در مواردی شرایط سبب شد که بخشی از تولیدات در هند را نتوانیم به راحتی وارد کنیم.

پوریان در ادمه از آغاز واردات کانتینری گوشت برای مصارف ماه محرم خبر داد و افزود: برای فصل تابستان دام کشتاری نسبتاً بالایی تولید شده که یک میلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و 230 هزار راس دام سنگین را شامل می شود.

وی تصریح کرد: با تولیدات امسال می توانیم بگوییم که تا ۹۰ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق تولید داخل تأمین می شود.

رئیس شورای تامین دام درباره قیمت گوشت قرمز و نگرانی مردم در این زمینه اظهار داشت: در مورد قیمت ها مردم نگران بودند و اعتراضاتی نسبت به قیمت داشتند اما باید در نظر داشت که هزینه ها واقعا بالا رفته و مخارج تولید افزایش یافته است.

پوریان گفت: حجم تولیدات ما به گونه ای بود که می توانستیم علاوه بر تامین کل نیاز داخلی، بخشی از گوشت قرمز تولید شده را صادر کنیم اما جنگ افروزی دشمنان این اجازه را نداد.

وی افزود: با برگشت مسیر‌های سابق می‌توانیم طوری عمل کنیم که باز هم مثل قبل از جنگ و در بخش تأمین گوشت و دام زنده شرایط خوبی ایجاد شود.

رئیس شورای تامین دام با بیان اینکه شرایط تولید و تأمین دام حتی به نسبت سال گذشته بهتر شده است، تصریح کرد: اگر به آمار‌ها نگاه کنید می‌بینید که افزایش تولید ما به نسبت سال گذشته بالا بوده و این نشان می‌دهد که تولید داخل در شرایط خوبی قرار دارد.

پوریان با اشاره به بارش های خوب بهاری و افزایش علوفه در مراتع اظهار داشت: در بحث نهاده مشکلات نسبتاً زیاد است، ولی امسال فصل‌تر سالی بوده و شرایط مرتعی خوب است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند می توانیم در بحث تولید گوشت چه در داخل و چه در منطقه و کشورهای اطراف و همچنین در موضوع قیمت گوشت شرایط خوبی را داشته باشیم.

رئیس شورای تامین دام درباره تامین گوشت مورد نیاز مردم در ماه محرم، گفت: گوشت مورد نیاز هیئت ها معمولا با گوشت منجمد تامین می شود و امسال همین روش ادامه دارد و با رفع محاصره دریایی، می توانیم گوشت تولید شده در خارج از کشور در دیماه و بهمن ماه را نیز وارد کنیم.

پوریان در پایان ابراز امیدواری کرد که با واردات گوشت قرمز تولید شده در هند و همچنین افزایش عرضه دام به کشتارگاه های داخلی بازار گوشت قرمز متعال تر شده و قیمت ها کاهش یابد.