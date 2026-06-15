آغاز فرآیند تدوین دانشنامه استانی دفاع مقدس
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد ازآغاز فرآیند تدوین دانشنامه استانی دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، سرهنگ سلیمان خواستخدایی در نشست کمیته پیشکسوتان دفاع مقدس استان گفت: با توجه به اهمیت ثبت وقایع، همکاری لازم جهت گردآوری اسناد و خاطرات مربوط به جنگهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای تکمیل دانشنامه دفاع مقدس استان نیاز است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد از تاریخ شفاهی ایثارگران، جانبازان و پیشکسوتان استان ثبت و ضبط شده است، افزود: در راستای اجرای برنامههای قرارگاه جهاد تبیین، هر استان ملزم به سازماندهی نیروهای خود در قالب گردان و لشکر است که استان کهگیلویه و بویراحمد در این تقسیمبندی، ذیل «لشکر صاحبالزمان (عج)» در پهنه جنوبی کشور قرار گرفته است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد همچنین به برگزاری سالانه همایش پیشکسوتان اشاره کرد و گفت: در همایش امسال که به زودی برگزار میشود، از پیشکسوتان جنگهای تحمیلی اخیر تجلیل خواهد شد.
در این نشست معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جمهوری اسلامی توانست موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد، افزود: امروز جمهوری اسلامی با ایجاد رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز و مدیریت چالشهای منطقهای از جمله مسئله لبنان، اقتدار خود را به رخ کشیده است.
فتاح محمدی افزود: دشمن در جنگ رمضان با هدف نابودی صنایع هستهای و موشکی، براندازی نظام و تجزیه ایران وارد میدان شد، اما به لطف رهبری هوشمندانه، ایستادگی مردم و هوشیاری مسئولان، به هیچیک از اهداف شوم خود دست نیافت.
وی با تأکید بر اولویتبندی مصوبات در حوزههای عمرانی، فرهنگی و اقتصادی، افزود: باید با تدبیر مسئولان نظام، وضعیت معیشتی مردم بویژه مطالبات پیشکسوتان دفاع مقدس در دستور کار قرار گیرد.
معاون استاندار با اشاره به اهمیت کمیته پیشکسوتان دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حفظ هویت دینی و ملی و صیانت از فرهنگ مقاومت، از ضرورتهای انتقال ارزشهای انقلاب به نسلهای آینده است.