مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد ازآغاز فرآیند تدوین دانشنامه استانی دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سلیمان خواست‌خدایی در نشست کمیته پیشکسوتان دفاع مقدس استان گفت: با توجه به اهمیت ثبت وقایع، همکاری لازم جهت گردآوری اسناد و خاطرات مربوط به جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای تکمیل دانشنامه دفاع مقدس استان نیاز است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد از تاریخ شفاهی ایثارگران، جانبازان و پیشکسوتان استان ثبت و ضبط شده است، افزود: در راستای اجرای برنامه‌های قرارگاه جهاد تبیین، هر استان ملزم به سازمان‌دهی نیرو‌های خود در قالب گردان و لشکر است که استان کهگیلویه و بویراحمد در این تقسیم‌بندی، ذیل «لشکر صاحب‌الزمان (عج)» در پهنه جنوبی کشور قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد همچنین به برگزاری سالانه همایش پیشکسوتان اشاره کرد و گفت: در همایش امسال که به زودی برگزار می‌شود، از پیشکسوتان جنگ‌های تحمیلی اخیر تجلیل خواهد شد.

در این نشست معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جمهوری اسلامی توانست موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد، افزود: امروز جمهوری اسلامی با ایجاد رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز و مدیریت چالش‌های منطقه‌ای از جمله مسئله لبنان، اقتدار خود را به رخ کشیده است.

فتاح محمدی افزود: دشمن در جنگ رمضان با هدف نابودی صنایع هسته‌ای و موشکی، براندازی نظام و تجزیه ایران وارد میدان شد، اما به لطف رهبری هوشمندانه، ایستادگی مردم و هوشیاری مسئولان، به هیچ‌یک از اهداف شوم خود دست نیافت.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی مصوبات در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی، افزود: باید با تدبیر مسئولان نظام، وضعیت معیشتی مردم بویژه مطالبات پیشکسوتان دفاع مقدس در دستور کار قرار گیرد.

معاون استاندار با اشاره به اهمیت کمیته پیشکسوتان دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حفظ هویت دینی و ملی و صیانت از فرهنگ مقاومت، از ضرورت‌های انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل‌های آینده است.