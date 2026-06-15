با وجود برخورداری استان کردستان از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی، کمبود زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری همچنان یکی از چالش‌های اصلی توسعه این صنعت در استان است؛ موضوعی که در نشست ستاد تسهیل خدمات سفر در سنندج مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استان کردستان با دارا بودن هزاران جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی، یکی از مقاصد مهم گردشگری در غرب کشور به شمار می‌رود و هر ساله پذیرای شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. با این حال، کمبود برخی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز مسافران، همچنان از مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری در این استان محسوب می‌شود.

در همین راستا، نشست ستاد تسهیل خدمات سفر استان کردستان امروز با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه گردشگری در سنندج برگزار شد.

در این نشست، وضعیت زیرساخت‌های گردشگری، امکانات اقامتی، خدمات رفاهی، راه‌های دسترسی، ساماندهی مراکز گردشگری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این جلسه بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش کیفیت خدمات، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای رونق صنعت گردشگری استان تأکید کردند.

همچنین بر هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و رفع مشکلات موجود در مسیر خدمات‌رسانی به گردشگران تأکید شد تا زمینه حضور بیشتر مسافران و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان کردستان فراهم شود.