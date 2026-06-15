سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس در بازدید میدانی از طرح کیادژ پرشین، بر تسریع روند اجرایی و تعیین تکلیف نهایی این طرح تا ۲۰ تیرماه تأکید کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس به همراه جمعی از مالکان، از طرح کیادژ پرشین در فاز ۸ این شهر جدید بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت طرح و راهکارهای ازسرگیری عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وضعیت نهایی پروژه حداکثر تا ۲۰ تیرماه مشخص شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، موضوعات قراردادی سازنده جدید با اولویت پیگیری خواهد شد و سازنده موظف به افزایش توان اجرایی و تسریع روند ساخت است.

مسئولان شرکت عمران پردیس اعلام کردند در صورت محقق نشدن تعهدات اجرایی، طرح برای ادامه عملیات به سازنده دیگری واگذار خواهد شد.