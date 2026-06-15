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نگاهی به فعالیت های زنده یاد بهروز رضوی

بهروز رضوی، از صدا‌های ماندگار کشورمان به علت بیماری درگذشت. بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد ماه در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۱۷:۵۱
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برچسب ها: بهروز رضوی ، رضوی ، گوینده رادیو
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