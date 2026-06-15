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در نشست مجمع «شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی»، ضرورت ارتقای مشارکت کارشناسی حوزههای علمیه در فرآیندهای تصمیمسازی فرهنگی کشور مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در یکصد و هشتاد و سومین نشست مجمع «شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی»، ضرورت ارتقای مشارکت کارشناسی حوزههای علمیه در فرآیندهای تصمیمسازی فرهنگی کشور و تمرکز شورای فرهنگ عمومی بر مأموریتهای اصلی خود مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.
در این جلسه که با هدف بررسی زمینههای همکاری دوجانبه و بازنگری در مناسبتهای تقویمی برگزار شد، اعضا بر لزوم برقراری ارتباطی منسجم و نظاممند میان شورای تخصصی حوزوی با کارگروهها و شوراهای زیرمجموعه «شورای فرهنگ عمومی» تأکید کردند. با توجه به استقبال مسئولان شورای فرهنگ عمومی از همکاریهای مشترک، شرکتکنندگان خواستار حضور مؤثرتر و هدفمند نمایندگان حوزه در ساختارهای تصمیمگیر شدند و خاطرنشان کردند که نمایندگان حوزوی برای ایفای نقش مطلوب، نیازمند پشتیبانی علمی، پژوهشی و کارشناسی مستمر هستند.
اعضای شورا با اشاره به استقبال مسئولان شورای فرهنگ عمومی از همکاریهای مشترک، بر ایجاد ارتباط منسجم و نظاممند میان شورای تخصصی حوزوی و کارگروههای تخصصی شورای فرهنگ عمومی تأکید کردند. در این راستا، مقرر شد نمایندگان حوزوی حاضر در شوراهای فرهنگ عمومی و کمیتههای وابسته، از پشتیبانیهای قویِ علمی، پژوهشی و کارشناسی برخوردار شوند تا حضور آنان در ساختارهای تصمیمگیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.
در ادامه، اعضای شورا موضوعاتی همچون بازسازی اعتماد عمومی، تقویت انسجام و تابآوری اجتماعی، کاهش شکافهای نسلی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی دوران پساجنگ را از اولویتهای نیازمند پژوهش و سیاستگذاری دقیق دانستند و بیان داشتند که این شورا باید بیش از پیش بر مسائل کلان و راهبردیِ فرهنگی کشور متمرکز شود. همچنین در این جلسه بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، تشکلهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد در فرآیند سیاستگذاری و اجرای برنامههای فرهنگی تأکید شد.
نماینده شورای فرهنگ عمومی کشور در این جلسه با تبیین رویکردهای نوین این نهاد، اولویتهای اصلیِ سیاستگذاری فرهنگی را در سه محور «هویت دینی و دینداری»، «فرهنگ شهروندی» و «سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی» برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح و ارتقای شاخصهای فرهنگ عمومی نیازمند رویکردی مسئلهمحور، برنامهمحور و مبتنی بر همکاری تنگاتنگ میان نهادهای فرهنگی و علمی کشور است.
در بخش دیگری از این نشست، اعضا محورهای مهمی همچون «تقویت انسجام و تابآوری اجتماعی»، «کاهش شکافهای نسلی»، «بازسازی اعتماد عمومی» و «ظرفیتهای فرهنگی دوران پساجنگ» را نیازمند پژوهشهای جدی و سیاستگذاریهای کلان ارزیابی کردند. همچنین پیشنهاد شد مطالعات تخصصی در زمینه بازنگری در نامگذاری مناسبتهای تقویمی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و منطقهای در تقویم فرهنگی کشور صورت پذیرد.
حجتالاسلام والمسلمین پارسانیا، رئیس شورای تخصصی حوزوی، با تأکید بر ضرورت مطالبهگری هوشمندانه و ارائه پیشنهادهای راهبردی از سوی نهادهای حوزوی، خواستار ایجاد تعاملی پویا و فرایندی با شورای فرهنگ عمومی کشور شد. وی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای اسناد مصوب، خاطرنشان کرد حوزویان باید با ارائه راهکارهای عملی و مشارکت فعال در فرآیندهای فرهنگی، نقشی مؤثرتری در تحقق اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی ایفا کنند.