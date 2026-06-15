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در ایام دهه اول محرم، ۱۲ موکب در حریم حرم مطهر امام رضا(ع) مستقر می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات زائران حرم مطهر رضوی گفت: این مواکب در محدودههایی همچون مفصل شرقی، بابالهادی (ع)، خروجی صحن غدیر، شیرازی ۳، بابالحسن (ع) و دوربرگردان طبرسی مستقر خواهند شد.
محمد شبان با اشاره به خدمات ارائهشده در این ایام گفت: این مواکب با توزیع وعدههای صبحانه، ناهار و شام، انواع نوشیدنیهای سرد و گرم و میانوعده از زائران و عزاداران حسینی بارگاه منور رضوی پذیرایی خواهند کرد.
معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی همچنین از همکاری گسترده با مواکب مردمی خبر داد و گفت: در کنار فعالیت مواکب مستقر در حریم مطهر، با مشارکت مواکب مردمی، چایخانههای حرم مطهر رضوی و تبرکخانه حضرت رضا (ع) واقع در رینگ طوسی نیز بهصورت ۲۴ ساعته فعال بوده و با توزیع چای، دمنوش، شربت و متبرکات از زائران و عزاداران حسینی پذیرایی میکنند.