همزمان با هفته جهاد کشاورزی و به صورت ارتباط تصویری با حضور رییس جمهور، واحد تولید و فرآوری زیتون در شهرستان مهریز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته جهاد کشاورزی و به صورت ارتباط تصویری با حضور رییس جمهور و مسئولان استان یزد، واحد تولید و فرآوری زیتون در شهرستان مهریز به بهره‌برداری رسید.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در آیین افتتاح این واحد با تبریک هفته جهاد کشاورزی به بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، گفت: در هفته جهاد کشاورزی امسال، ۴۸ طرح بخش کشاورزی استان یزد با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی حدود ۳۹۰ نفر افتتاح می‌شود.

حاجی‌حسینی افزود: این واحد فرآوری زیتون با ظرفیت فرآوری دو هزار تن محصول در سال و اشتغال‌زایی برای ۴۸ نفر، یکی از مهم‌ترین طرح‌های افتتاح شده در هفته جهادکشاورزی در استان یزد است.وی با اشاره به نقش این مجموعه در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اظهار داشت: این واحد در زمینه روغن‌کشی زیتون و تولید فرآورده‌هایی همچون زیتون شور و انواع محصولات فرآوری‌شده فعالیت می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه باغات زیتون و افزایش ارزش افزوده این محصول داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه استان یزد در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: یزد به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری ایران شناخته می‌شود و در حال حاضر بیش از هزار طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در بخش‌های مختلف اقتصادی استان یزد در حال اجرا است.علمدار، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از اولویت‌های مهم استان یزد برشمرد و تأکید کرد: در برنامه یزد پایدار، بخش کشاورزی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی جایگاه ویژه‌ای دارند و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه از طریق تسهیلات، واگذاری زمین و رفع موانع تولید با جدیت دنبال می‌شود.

واحد فرآوری زیتون مهریز در زمینی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع احداث شده و با بهره‌برداری از آن، زمینه فرآوری محصولات زیتون و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان مهریز بیش از پیش فراهم شده است.