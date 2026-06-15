در دیدار مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با نماینده مردم اهر و هریس در مجلس، روند اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، بهسازی معابر و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای محلات هدف بررسی شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت طرح های بازآفرینی شهری این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به تخصیص مناسب قیر در سال گذشته، این اقدام را در بهبود معابر و ارتقای کیفیت محیط شهری مؤثر دانست و بر ادامه حمایت‌ها در چارچوب ضوابط مصوب تأکید کرد.

وی همچنین اعلام کرد برخی شهرهای حوزه اهر و هریس هنوز فاقد مطالعات مصوب بافت‌های هدف هستند و انجام این مطالعات، شرط بهره‌مندی از اعتبارات و قیر رایگان است.

در این دیدار، نماینده اهر و هریس نیز با اشاره به جمعیت قابل توجه ساکن در مناطق حاشیه‌ای، خواستار افزایش حمایت‌های مالی برای ساماندهی این محدوده‌ها و توسعه خدمات شهری شد.

در پایان مقرر شد هماهنگی‌های لازم میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و مدیریت شهری منطقه برای تسریع در اجرای برنامه‌های بازآفرینی و بهسازی معابر ادامه یابد.