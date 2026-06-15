در نخستین نشست کارگروه تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید که با حضور مشاوران وزرا در دستگاه‌های مختلف اجرایی برگزار شد، بر نظارت دقیق بر اجرای مواد قانونی مربوط به اشتغال و کارآفرینی، مسکن و تسهیلات رفاهی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ فریده اولادقباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نخستین نشست کارگروه معاونت تعاون که با حضور رضا رحیمی نسب دبیر شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران و شماری از مدیران کل این معاونت برگزار شد، از پیگیری جدی جهت اجرای مصوبات مربوط به اشتغال ایثارگران خبر داد.

اولادقباد در این نشست گفت: در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی، بیش از چهل دستگاه اجرایی، شغل محل‌های خود را برای آزمون‌های آتی اعلام کرده‌اند که در این زمینه جلسات متعددی نیز برگزار شده است.

وی با تأکید بر نقش نظارتی شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران، افزود: با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده در حوزه اشتغال و کارآفرینی، از مشاوران وزرا درخواست شده است تا به‌طور ویژه بر روند اجرای مفاد ماده ۲۱، بند (ج) ماده ۸۷ و همچنین ماده ۳۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نظارت دقیق داشته باشند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به پیگیری‌های مستمر در سطوح بالا اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون مذکور، مکاتبات و هماهنگی‌های لازم میان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران صورت گرفته است. همچنین انتظار می‌رود در روز‌های آتی، تفاهم‌نامه‌های جدیدی میان بنیاد شهید و وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی به امضا برسد که گامی مهم در جهت ارتقای خدمات به ایثارگران خواهد بود.

در ابتدای این نشست، امیر نبی‌زاده مدیرکل اشتغال و کارآفرینی، میثم اروز مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به تشریح وضع موجود و عملکرد این اداره کل پرداختند و همچنین شماری از مشاوران وزرا در دستگاه‌های اجرایی به بیان دیدگاه‌های خود در راستای رفع مشکلات و موانع پرداختند.