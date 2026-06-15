معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی ویژه در معابر منتهی به حرم مطهر شاهچراغ و آستان مقدس سید علاءالدین حسین (ع) از ساعت ۲۰ هر شب در دهه نخست محرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس محمد فرخ‌زاده با اعلام این خبر گفت: این محدودیت‌ها با هدف روان‌سازی تردد عزاداران، پیشگیری از گره‌های ترافیکی و حفظ امنیت مسیر‌های آیینی اعمال می‌شود.

بر اساس این طرح، نقاط کلیدی شامل دروازه کازرون، تقاطع هجرت ـ فردوسی، خیابان‌های پیروزی، شاهزاده قاسم، مشیر، سیبویه ـ آستانه، مصدق، کوچه اجراییات شهرداری (سیبویه) و خیابان حسینی در محدوده دروازه قصاب‌خانه از ساعت ۲۰ هر شب با محدودیت عبور و مرور مواجه خواهند شد.

فرخ‌زاده با اشاره به هم‌افزایی مدیریت شهری و پلیس راهور، از عزاداران خواست با صبر و حوصله و رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده، مأموران را در هدایت خودرو‌ها به مسیر‌های جایگزین یاری کنند.