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مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی از افزایش سهمیه تسهیلات ودیعه مسکن به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد سقف این تسهیلات برای مستأجران در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان ارتقا یافته است.
به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش طرحهای مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از افزایش سهمیه تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: سقف این تسهیلات در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
فرهادزاده با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۹۵۳ هزار متقاضی به شبکه بانکی معرفی شدهاند که برای ۳۸۴ هزار واحد تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است. مجموع پرداختیها نیز به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای هر واحد در شهر تهران ۳۶۵ میلیون تومان تعیین شده و این رقم در مراکز استانها، شهرهای دیگر و روستاها متناسب با محل سکونت متفاوت است؛ بهطوریکه از ۳۶۵ میلیون تومان در تهران تا ۷۵ میلیون تومان در روستاها متغیر خواهد بود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش طرحهای مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به تسهیلات خودمالکی شهری گفت: تاکنون ۹۲ هزار میلیارد تومان قرارداد در این بخش منعقد شده که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
البته در سالهای اخیر به دلیل تمرکز بیشتر بر پروژههای حمایتی مسکن، بخش قابل توجهی از تسهیلات به این پروژهها اختصاص یافته است.
وی درباره وضعیت متقاضیان طرحهای حمایتی نیز اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ثبتشده، از مجموع ۸۴۰ هزار متقاضی مؤثر، برای ۸۲۷ هزار نفر پروژه تخصیص یافته است.
فرهادزاده افزود: متقاضیان مؤثر شامل افرادی هستند که ضمن ثبتنام، حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده واریز کردهاند یا از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند که بدون واریز آورده نیز در زمره متقاضیان مؤثر قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند تخصیص طرح ها بهصورت مستمر در حال رصد است و بخش عمده متقاضیان باقیمانده تمایلی به طرح های معرفیشده ندارند. بر این اساس، اولویت وزارت راه و شهرسازی ساماندهی متقاضیان مؤثر و تکمیل فرآیند تخصیص آنان به طرح های مسکونی است.