رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از ثبت رکورد بی‌سابقه ۵۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی و تولید ۱۱۹ هزار تن گوشت مرغ در استان خبر داد و گفت: تولید مرغ در کردستان فراتر از نیاز داخلی استان بوده و ظرفیت صادرات به سایر استان‌ها را نیز دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در نشست با خبرنگاران از دستاورد‌های مهم بخش کشاورزی استان در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: با ثبت رکورد بی‌سابقه ۵۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی، میزان تولید گوشت مرغ در استان به ۱۱۹ هزار تن رسیده است.

نقشبندی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه صنعت طیور در کردستان افزود: در حال حاضر میزان جوجه‌ریزی استان حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه است و پیش‌بینی می‌شود این رقم به پنج میلیون قطعه افزایش یابد. با تحقق این هدف، تولید گوشت مرغ استان حدود ۳۵ درصد بیش از نیاز مصرف داخلی خواهد بود و امکان تأمین بخشی از نیاز سایر استان‌ها نیز فراهم می‌شود.

وی همچنین از عملکرد موفق استان در حوزه صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: سال گذشته ۴۸۷ هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش ۱۸۲ میلیون دلار از مرز‌های استان کردستان صادر شده که نقش مهمی در ارزآوری و رونق اقتصادی منطقه داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی افزود: کردستان در سال گذشته موفق شد رتبه نخست کشور را در پرداخت تسهیلات به متقاضیان صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی کسب کند.

نقشبندی در ادامه به اجرای پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۹۳ پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۷۶ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای نزدیک به دو هزار نفر را فراهم کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، روند رشد تولید، اشتغال و صادرات در استان کردستان بیش از پیش تقویت شود.