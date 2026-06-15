با آغاز ماه محرم، دل‌ها بار دیگر مهیای میزبانی از ماهی می‌شوند که نامش با عشق، ایثار و آزادگی حضرت امام حسین علیه السلام و ۷۲ یار با وفایش گره خورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با فرارسیدن ماه محرم حال و هوای شهر‌ها و روستا‌های استان رنگ دیگری به خود گرفته است؛ پرچم‌های عزا بر سردر‌ها برافراشته می‌شوند.

محرم برای شیعیان تنها آغاز یک ماه نیست، بلکه آغاز سفری معنوی به سوی مکتب انسان‌ساز امام حسین (ع) است.

مردم در آستانه این ماه، با زمزمه نام سیدالشهدا (ع)، ارادت خود را به ساحت آن حضرت تازه می‌کنند و خود را برای حضور در آیین‌های عزاداری آماده می‌سازند. محرم، ماهی است که پس از قرن‌ها همچنان دل‌ها را به تپش وا می‌دارد و ندای حق‌طلبی و آزادگی را در جان انسان‌ها زنده نگه می‌دارد؛ ماهی که با یک سلام آغاز می‌شود؛ سلام بر محرم، سلام بر حسین (ع).