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رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی از آمادگی این سازمان برای برنامههای توانمندسازی بینالمللی شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، امروز در نشست بررسی راهبردهای کلان و برنامههای عملیاتی تعاملات بینالملل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با ستادهای توسعه فناوری، بهمنظور تدوین سناریوهای پیشروی کشور برای تداوم و توسعه حضور شرکتهای دانشبنیان در عرصههای بینالمللی با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف پیشروی کشور در حوزه تعاملات خارجی، اظهار کرد: از ماهها قبل این جمعبندی در مجموعه معاونت علمی شکل گرفته بود که شرایط محدودکننده موجود پایدار نخواهد ماند و کشور باید برای دورهای آماده شود که تعاملات بینالمللی در حوزه فناوری وارد مرحلهای جدید شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی از شرکتهای دانشبنیان همچنان ادامه خواهد داشت، اما در صورت گشایش در روابط بینالمللی، تمرکز سیاستها باید از حمایت صرف به سمت انتقال فناوری، ارتقای توان رقابتی و حضور فعال در بازارهای جهانی حرکت کند.
روزبه با تأکید بر لزوم آمادگی زیستبوم فناوری کشور برای رقابت با فناوریهای روز دنیا تصریح کرد: اگر بازار داخلی در معرض ورود گسترده فناوریهای خارجی قرار گیرد، باید از هماکنون برای حفظ و تقویت جایگاه شرکتهای دانشبنیان برنامهریزی کرد تا این شرکتها در فضای رقابتی جدید دچار فرسایش نشوند.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی همچنین هدف از برگزاری این نشست را رسیدن به ادبیات مشترک و تعیین اولویتهای راهبردی کشور در حوزه تعاملات بینالمللی دانست و گفت: باید مشخص شود در زنجیره تعاملات علمی و فناورانه، کشور در کدام نقطه باید سرمایهگذاری و تمرکز بیشتری داشته باشد تا بیشترین منفعت برای اقتصاد دانشبنیان و توسعه فناوری حاصل شود.
وی با اشاره به گفتمان صادرات دانشبنیان اظهار کرد: اگر بخواهیم مسیر صادرات دانشبنیان را تقسیمبندی کنیم، میتوان آن را در سه مرحله «شناخت»، «حضور» و «توسعه شبکه یا نفوذ» تعریف کرد. در هر یک از این مراحل، هم ظرفیتهایی در اختیار داریم و هم با خلأهایی مواجه هستیم.
«آموزش» کمهزینهترین و مؤثرترین ابزار توسعه صادرات
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی آموزش را یکی از مهمترین نیازهای شرکتهای دانشبنیان دانست و تصریح کرد: آموزش، کمهزینهترین اقدامی است که میتوان برای توسعه صادرات انجام داد. امروز مجموعهای از تجربیات موفق و ناموفق در تجارت خارجی شرکتهای دانشبنیان وجود دارد و هر دو دسته این تجربیات باید مورد مطالعه و استفاده قرار گیرند.
وی ادامه داد: ما آمادگی کامل داریم تا برنامههای توانمندسازی بینالمللی شرکتهای دانشبنیان را اجرا کنیم. با این حال، شناسایی و معرفی شرکتهای مستعد باید از سوی ستادهای تخصصی انجام شود؛ زیرا ارزیابی اینکه کدام شرکت آمادگی حضور در عرصه بینالمللی را دارد، نیازمند شناخت تخصصی است.
هر ستاد ۲۰ شرکت مستعد صادرات را معرفی کند
روزبه پیشنهاد داد: هر یک از ستادهای تخصصی، در گام نخست حدود ۲۰ شرکت دارای ظرفیت حضور در بازارهای بینالمللی را معرفی کنند.
وی گفت: تمرکز ما بر شرکتهایی است که هنوز در ابتدای مسیر صادرات قرار دارند و با آموزش و توانمندسازی میتوانند یک گام به جلو حرکت کنند.
شرکتهای بالغ و دارای تجربه صادراتی نیز همچنان به آموزش نیاز دارند، اما اولویت فعلی ما شرکتهایی هستند که در آستانه ورود به بازارهای خارجی قرار دارند.
تدوین برنامه پنجساله برای توسعه بازارهای خارجی
روزبه از طراحی برنامهای سه تا پنجساله برای توسعه حضور شرکتهای دانشبنیان در بازارهای خارجی خبر داد و گفت: در برخی کشورها مانند اندونزی ممکن است در یک حوزه خاص، مانند تجهیزات پزشکی، موفق باشیم؛ اما در سایر حوزهها هنوز ظرفیتهای استفادهنشده فراوانی وجود دارد.
وی تأکید کرد: ظرفیت صادرات فناوری ایران محدود به یک حوزه یا یک ستاد تخصصی نیست و باید برای هر کشور هدف، برنامه مشخص و متناسب با نیازها و ظرفیتهای آن تدوین شود.
روزبه با اشاره به اهمیت نمایشگاههای بینالمللی گفت: حضور در نمایشگاهها اقدام ارزشمندی است و میتواند به معرفی توانمندیها و افزایش شناخت بازار کمک کند، اما نمایشگاه بهتنهایی تجارت ایجاد نمیکند.
وی ادامه داد: نمایشگاه در واقع یک نقطه مکانی برای ایجاد شناخت است. تجارت زمانی شکل میگیرد که پیرامون این شناخت، شبکههای ارتباطی، همکاریهای تجاری و ارتباطات پایدار ایجاد شود.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی در پایان با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده در بازارهای خارجی اظهار کرد: هنوز شناخت دقیقی از ظرفیتهای موجود در شرق آسیا و حتی کشورهای آفریقایی نداریم؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای آفریقایی، شیب توسعه فناوری و انتقال فناوری به نفع ایران است و میتوان فرصتهای قابل توجهی را در این مناطق ایجاد کرد.