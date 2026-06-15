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مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی بین المللی جام تختی، از صبح امروز در سالن ورزشی فجر شهر کرمان در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات فینال پنج وزن نخست پیکارهای جام جهان پهلوان غلامرضا تختی به پایان رسید و نتایج آن به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم:
محمدپویا اسدی ۵ - حسین بیژنی ۶
۶۳ کیلوگرم:
محمدمهدی غلامپور ۸ - سیدمصطفی رضایی صفر
۷۷ کیلوگرم:
امین کاویانی نژاد ۵ - اهورا بویری ۲
۸۷ کیلوگرم:
جمال اسماعیلی ۲ - یاسین یزدی ۵
۹۷ کیلوگرم:
امیررضا مرادیان ۱ - محمدهادی صیدی ۵