به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات فینال پنج وزن نخست پیکارهای جام جهان پهلوان غلامرضا تختی به پایان رسید و نتایج آن به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم:

محمدپویا اسدی ۵ - حسین بیژنی ۶

۶۳ کیلوگرم:

محمدمهدی غلامپور ۸ - سیدمصطفی رضایی صفر

۷۷ کیلوگرم:

امین کاویانی نژاد ۵ - اهورا بویری ۲

۸۷ کیلوگرم:

جمال اسماعیلی ۲ - یاسین یزدی ۵

۹۷ کیلوگرم:

امیررضا مرادیان ۱ - محمدهادی صیدی ۵