رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، گفت:در هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران بر ضرورت تقویت حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی از زنان سرپرست خانوار تأکید کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مریم اردبیلی، اعلام کرد: در پی جنگ رمضان، هزار و ۶۰۷ زن سرپرست خانوار آسیب‌دیده شناسایی و تحت حمایت قرار گرفتندکه این حمایت‌ها شامل اسکان، بازسازی منازل، خدمات مشاوره‌ای، کمک‌های معیشتی، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و تسهیلات مالی بوده است، همچنین برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان آسیب‌دیده، برنامه‌های آموزشی ویژه اجرا شد.

وی از برپایی ۳۷ بازارچه موقت در قالب طرح «تهران بازار» خبر داد که امکان عرضه محصولات ۵۷۰ کسب‌وکار متعلق به زنان سرپرست خانوار را فراهم کرده است. همچنین روند پرداخت وام‌های حمایتی از سر گرفته شده و توسعه سامانه هوشمند خدمات‌رسانی به این زنان در دستور کار قرار دارد.

زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران، با تأکید بر لزوم بودجه‌ریزی مبتنی بر نیاز‌های واقعی مناطق، خواستار استفاده از یافته‌های پژوهشی و شاخص‌های تخصصی در تدوین برنامه‌ها و بودجه سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ شد. وی شاخص‌هایی مانند کیفیت زندگی، استقلال مالی، سلامت روان و موفقیت فرزندان را معیار سنجش اثربخشی برنامه‌ها دانست.

میثم مظفر، عضو شورای شهر تهران نیز بر تبدیل نتایج پژوهش‌ها به راهکار‌های اجرایی و قابل استفاده برای مدیران آینده تأکید کرد و از آمادگی شورای شهر برای حمایت بودجه‌ای بیشتر از حوزه زنان و خانواده خبر داد.

در این نشست همچنین نتایج پژوهش‌های مرتبط با زنان سرپرست خانوار، خانواده زندانیان، مشاغل خانگی و خدمات مشاوره‌ای ارائه شد و از فعالیت ۶۵۰ شبکه مردمی و برنامه‌ریزی برای ساماندهی حدود ۴۰ هزار شغل خانگی در تهران خبر داده شد.