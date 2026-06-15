شرکت نفت سپاهان در تازه‌ترین صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به سال ۱۴۰۴، از افزایش نزدیک به سه‌برابری سود هر سهم خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعات منتشرشده از صورت‌های مالی شرکت نفت سپاهان، سود تلفیقی هر سهم نفت سپاهان با رشد حدود سه‌برابری نسبت به دوره مشابه قبل از ۱۰۰ تومان به ۲۹۸ تومان افزایش یافته است. همچنین سود هر سهم در شرکت اصلی نیز به ۳۰۲ تومان رسیده است و حاشیه سود عملیاتی نفت سپاهان در دوره مورد گزارش با جهشی قابل توجه از ۱۶ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است؛ این رشد عمدتاً ناشی از کنترل هزینه‌های تولید و مدیریت بهینه هزینه‌های اداری و عمومی بوده است.

هزینه‌های تولید در این دوره ۱۴ درصد و هزینه‌های عمومی و اداری ۲۶ درصد رشد داشته‌اند که کمتر از نرخ رشد تورمی اعلام‌شده در اقتصاد کشور بوده و همین موضوع نقش مهمی در ارتقای سودآوری عملیاتی شرکت ایفا کرده است که سود عملیاتی شرکت اصلی نیز با رشد ۲۷۷ درصدی از ۴.۹ همت به ۱۸.۷ همت افزایش یافته است. همچنین سود خالص شرکت با رشد ۲۱۸ درصدی از ۵.۳ همت به ۱۷ همت رسیده است.

همچنین براساس این گزارش، سود انباشته نفت سپاهان در پایان دوره مالی به حدود ۲۰ همت رسیده که این موضوع ظرفیت مناسبی برای تصمیم‌گیری در حوزه تأمین مالی داخلی و یا تقسیم سود میان سهامداران فراهم کرده است.

بررسی وضعیت جریان نقد عملیاتی نیز نشان می‌دهد این شرکت با ثبت ۶.۲ هزار میلیارد تومان جریان نقد عملیاتی مثبت و ۱۴ همت سرمایه در گردش، از وضعیت نقدینگی مطلوبی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که امکان تسویه کامل بدهی‌های جاری از محل دارایی‌های کوتاه‌مدت برای این شرکت فراهم است.

بر اساس جمع‌بندی عملکرد اعلام‌شده، نفت سپاهان در دوره مالی ۱۴۰۴ با تمرکز بر کنترل هزینه‌ها، بهبود بهره‌وری عملیاتی و ارتقای حاشیه سود، توانسته تصویر قابل توجهی از تقویت سودآوری پایدار در ساختار مالی خود ارائه دهد.