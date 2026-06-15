به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشاد حسن پور، مجری مسابقه »کتاب شیرین»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره فصل جدید این مسابقه گفت: فصل ششم این مسابقه که به زودی پخش می شود، به خاطر اتفاقاتی که از جنگ دوازه روزه تاکنون افتاده به قهرمانان وطن در حوزه های مختلف می پردازد.

وی افزود: در این فصل کتاب «آن مرد دریایی»، به یکی از سرداران نیروی دریایی سپاه می پردازد که در خلیج فارس به شهادت رسید. کتاب «پازل اتمی»، به زندگی شهید مجید شهریاری و کتاب «قهرمان من»، هم به سردار موشکی شهید حاجی زاده می پردازد.

وی گفت: هدف مسابقه «کتاب شیرین»، این است که بچه های متوجه باشند چه زحماتی برای خاک وطنمان کشیده شده و چه تلاش های علمی صورت می گیرد و انها با مطالعه این کتاب ها ادامه دهنده مسیر این قهرمانان باشند.

وی درباره شکل مسابقه و تغییراتی که ممکن است در فصل ششم اتفاق بیفتد گفت: تغییراتی در قواعد بازی اتفاق افتاده به لحاظ نرم افزاری، دکور مسابقه تغییر می کند و پویش هایی که در هر فصل برگزار می شود. در این پویش ها بچه ها را به صورت تعاملی در مسابقه دعوت می کنیم که غیر از زمان مسابقه در کانال برنامه در شاد که اسمش «کتاب شیرین»، است شرکت کنند.

در فصل ششم سرگروه نداریم، دو شرکت کننده پرامتیاز از هفته گذشته انتخاب می شوند، آنها باهم رقابت می کنند، بچه هایی که در خانه هستند نیازی نیست از بین آنها سرگروه انتخاب شود، از بچه های داخل خانه ۱۲ سوال پرسیده می شود آنها جواب می دهند و مجموع امتیازات بچه های داخل خانه هم محاسبه می شود و قرعه کشی پایان هفته و اهدای جوایز.

در حال حاضر چند قسمت گلچین شده از قسمت هایی که پخش شده، در حال پخش است از هفته بعد ضبط برنامه شروع می شود و به فواصل یکی و دو روز برنامه روی آنتن می رود.

وی درباره پویش های «پاراگراف طلایی» و «زنجیره کتاب»، که همزمان با هفته کتاب ذیل برنامه «کتاب شیرین»، برگزار شد گفت : پویش«پاراگراف طلایی»، به این شکل بود که بچه ها هر کتابی که خواندند و دوست داشتن یک پاراگرافی را انتخاب کنند و بخوانند و یک ویدئویی بگیرند و در کانال شاد ارسال کنند و ما پخش کنیم.

پویش «زنجیره کتاب»، هم به این شکل بود که بچه ها هر کتابی که می خوانند آن را هدیه بدهند به هر کسی که دوست دارند و یکی از حلقه های بادبادک هایی کاغذی که به شکل زنجیره بود را درست کنند و اسم کسی که هدیه دادند را بنویسند و آن شخص هم ملزم می شود که آن کتاب را تمام کرده و هدیه بدهد به یکی دیگر و یک حلقه دیگر به آن اضافه کنند و از حلقه یک عکس و ویدئو بگیرند و ارسال کنند و ما بدانیم این کتاب چند دست چرخیده و هدیه داده و خوانده شده است.

وی درباره نحوه انتخاب کتابها هم گفت: با مناسبت های تقویمی و نوع فصل ها کتابها انتخاب می شوند، هر ماه سه عنوان کتاب داریم یک کتاب متناسب با مناسبت های تقویمی انتخاب می شود، غیر از این کارگروهی که در شبکه تشکیل می شود از همه ناشران یک استعلامی گرفته می شود تا بهترین کتابها را انتخاب و معرفی کنند و در نهایت سه کتاب در سه حوزه مختلف انتخاب می شود.

علاقه مندان با کپی لینک زیر در یکی از پیام رسان های اجتماعی ، می توانند این برنامه را تماشا کنند.

https://telewebion.ir/live/irinn?e=0x16c5c373