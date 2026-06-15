به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ ناصر اکبری در این نشست استقرار موفق این سامانه را نیازمند همراهی و حساسیت تمامی کاربران دانست و افزود: نرم‌افزار مشترکان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های شرکت است و کیفیت عملکرد آن به طور مستقیم بر فرآیند‌های خدمت‌رسانی به مردم و همچنین سایر فرآیند‌های شرکت اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان این‌که سامانه رایاب آینده مدیریت خدمات مشترکان در شرکت را رقم خواهد زد، تاکید کرد: انتظار می‌رود کاربران با دقت، مسئولیت‌پذیری و ارائه بازخورد‌های تخصصی، در رفع نواقص احتمالی و تکمیل فرآیند‌های اجرایی این سامانه نقش‌آفرینی کنند تا زمینه ارائه خدماتی سریع‌تر، دقیق‌تر و یکپارچه‌تر به مشترکان فراهم شود.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به روند طراحی و استقرار سامانه «رایاب» افزود: این سامانه با هدف رفع محدودیت‌ها و چالش‌های فنی و محتوایی نرم‌افزار‌های پیشین و همچنین پاسخ‌گویی به نیاز‌های آینده شرکت، در مدت نزدیک به دو سال طراحی و همراه با نرم افزار جدید بایگانی در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ رونمایی شد.

آسیه سادات ملاباشی اعلام کرد: این سامانه هسته اصلی خدمات ۲۳ گانه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان را تشکیل می‌دهد و باز طراحی سایر بخش‌های این سامانه، همچون اپلیکیشن ارزیابی، قرائت کنتور و همراه آبفا در کنار استقرار BPMS برای پیاده‌سازی فرآیندها، گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت خدمات، یک‌پارچه‌سازی اطلاعات مشترکان، بهبود فرآیند‌های فروش و پس از فروش و افزایش رضایت‌مندی مردم محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل قابلیت‌ها و توسعه مستمر امکانات، سامانه رایاب به الگویی موفق در صنعت آب و فاضلاب کشور تبدیل شده و زمینه بهره‌گیری سایر شرکت‌های آب و فاضلاب از این تجربه را فراهم کند.

در ادامه این نشست، روسای مشترکین مناطق ۳۷ گانه شرکت با قابلیت‌ها و زیرساخت‌های سامانه رایاب آشنا شدند. همچنین مقرر شد آموزش‌های تخصصی و عملیاتی این سامانه در قالب کارگروه‌های تخصصی و برنامه‌های آموزشی مرحله‌ای، برای کلیه کارکنان حوزه مشترکین و درآمد در سطح استان برگزار شود.