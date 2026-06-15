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مدیرعامل آبفای استان اصفهان در نشست آشنایی روسای مشترکان امور آب وفاضلاب مناطق خودگردان با نرم افزار جدید خدمات مشترکان، از بهرهبرداری کامل نرم افزار رایاب در تمام مناطق استان تا مهرماه سالجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ ناصر اکبری در این نشست استقرار موفق این سامانه را نیازمند همراهی و حساسیت تمامی کاربران دانست و افزود: نرمافزار مشترکان یکی از حیاتیترین بخشهای شرکت است و کیفیت عملکرد آن به طور مستقیم بر فرآیندهای خدمترسانی به مردم و همچنین سایر فرآیندهای شرکت اثرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه سامانه رایاب آینده مدیریت خدمات مشترکان در شرکت را رقم خواهد زد، تاکید کرد: انتظار میرود کاربران با دقت، مسئولیتپذیری و ارائه بازخوردهای تخصصی، در رفع نواقص احتمالی و تکمیل فرآیندهای اجرایی این سامانه نقشآفرینی کنند تا زمینه ارائه خدماتی سریعتر، دقیقتر و یکپارچهتر به مشترکان فراهم شود.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به روند طراحی و استقرار سامانه «رایاب» افزود: این سامانه با هدف رفع محدودیتها و چالشهای فنی و محتوایی نرمافزارهای پیشین و همچنین پاسخگویی به نیازهای آینده شرکت، در مدت نزدیک به دو سال طراحی و همراه با نرم افزار جدید بایگانی در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ رونمایی شد.
آسیه سادات ملاباشی اعلام کرد: این سامانه هسته اصلی خدمات ۲۳ گانه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان را تشکیل میدهد و باز طراحی سایر بخشهای این سامانه، همچون اپلیکیشن ارزیابی، قرائت کنتور و همراه آبفا در کنار استقرار BPMS برای پیادهسازی فرآیندها، گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت خدمات، یکپارچهسازی اطلاعات مشترکان، بهبود فرآیندهای فروش و پس از فروش و افزایش رضایتمندی مردم محسوب میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل قابلیتها و توسعه مستمر امکانات، سامانه رایاب به الگویی موفق در صنعت آب و فاضلاب کشور تبدیل شده و زمینه بهرهگیری سایر شرکتهای آب و فاضلاب از این تجربه را فراهم کند.
در ادامه این نشست، روسای مشترکین مناطق ۳۷ گانه شرکت با قابلیتها و زیرساختهای سامانه رایاب آشنا شدند. همچنین مقرر شد آموزشهای تخصصی و عملیاتی این سامانه در قالب کارگروههای تخصصی و برنامههای آموزشی مرحلهای، برای کلیه کارکنان حوزه مشترکین و درآمد در سطح استان برگزار شود.