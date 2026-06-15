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رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردیگفت: با وجود ظرفیت گسترده سواحل ایران، کمبود ناوگان و زیرساختهای لازم باعث شده است این بخش همچنان از توسعه و رونق واقعی فاصله داشته باشد.
حرمتالله رفیعی در گفتوگو با خبرنگار میز حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صداوسیما گفت: یکی از آرزوهای دیرینه فعالان صنعت گردشگری رونق گردشگری دریایی است ظرفیتی که با وجود برخورداری کشور از سواحل گسترده هنوز به جایگاه شایسته خود نرسیده است.
وی افزود: تاکنون نه دولت توانسته سهم خود را در توسعه این بخش بهدرستی ایفا کند، نه بخش خصوصی منافع اقتصادی لازم برای سرمایهگذاری در این حوزه را به دست آورده و نه فرهنگ استفاده از گردشگری دریایی به شکل مطلوب در میان مردم نهادینه شده است.
رفیعی با تأکید بر آثار مثبت سفر بر کیفیت زندگی افراد اظهار کرد: سفر موجب تغییر نگرش، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی میشود گردشگری دریایی نیز میتواند با هزینهای مناسب فرصت تجربهای متفاوت را برای مردم فراهم کند و در عین حال به رونق صنعت گردشگری کشور کمک کند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ادامه داد: در حال حاضر کشور از کمبود ناوگان مناسب گردشگری دریایی رنج میبرد و کشتیهای تفریحی و مسافری متناسب با نیاز این بخش در اختیار ندارد همچنین مسیرها و مقاصد جذاب و منظم دریایی برای سفرهای داخلی و خارجی به اندازه کافی توسعه نیافتهاند.
وی با اشاره به ظرفیت همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: ایران از موقعیت مناسبی برای توسعه سفرهای دریایی در منطقه برخوردار است و میتواند بخشی از حملونقل و گردشگری منطقه را از طریق دریا انجام دهد اما متأسفانه تاکنون عملکرد موفقی در این زمینه نداشتهایم.
رفیعی خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته بسیاری از مسئولان و وزرای مرتبط، توسعه گردشگری دریایی را در برنامههای خود مطرح کردهاند اما این طرحها معمولاً به مرحله اجرا نرسیده و با تغییر مدیران و مسئولان روند پیگیری آنها متوقف شده است.
وی یکی از مهمترین موانع توسعه این بخش را نبود ناوگان مناسب دانست و تأکید کرد: تا زمانی که زیرساختها شناورها و مسیرهای استاندارد گردشگری دریایی فراهم نشود، نمیتوان انتظار داشت این بخش به جایگاه واقعی خود در صنعت گردشگری کشور دست پیدا کند.