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دومین نشست بررسی برگزاری مراسم سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت با هدف ارتقا سطح کیفی محتوا و اثربخشی اقدامات در سطوح ملی و بینالمللی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ دومین نشست بررسی سازوکارهای برگزاری مراسم سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت، با حضور یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دفتر این معاونت برگزار شد.
در این نشست، سرپرست ادارهکل روابط عمومی، اطلاعرسانی و امور بینالملل، مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات، مدیرکل دفتر دانشپژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر، معاون رئیس مرکز حراست و نماینده اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات حضور داشتند.
سلیمانی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از برگزاری مراسمهای صرف به برگزاری رویدادهای اثرگذار، بر «غنیسازی محتوا»، «ارتقای کیفی مراسم» و «توسعه بازتاب رسانهای» در عرصههای ملی و بینالمللی تأکید و خاطرنشان کرد: این مراسم باید به گونهای طراحی شود که پیام حقایق این جنایت به گوش جهانیان برسد.
همچنین براساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، مقرر شد جهت معرفی حقایق بمباران شیمیایی سردشت، نمایشگاهی تخصصی از آثار هنری و عکسهای مستند با محوریت این واقعه در تهران برگزار شود.
این نمایشگاه با همکاری و مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه و تشکلهای مردمنهاد فعال در حوزه قربانیان سلاحهای شیمیایی برگزار خواهد شد. هدف اصلی از این اقدام، بازنمایی جنایات و حملات بیرحمانه رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب هنر و رسانه، جهت آگاهیبخشی به افکار عمومی داخلی و معرفی حقیقت این جنایت به جامعه بینالمللی است.