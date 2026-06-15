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وزارت کشور عراق امروز از تکمیل آمادگیهای امنیتی خود برای برگزاری مراسم ماه محرم خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ محمد علی الحسون، سخنگوی وزارت کشور عراق در بیانیهای مطبوعاتی تاکید کرد: این وزارتخانه نشست گستردهای را به ریاست حسین العوادی، معاون ارشد وزیر و با حضور تعدادی از فرماندهان و معاونان امنیتی و همچنین فرماندهان پلیس استانها که از طریق ویدئو کنفرانس شرکت داشتند، برای بحث در مورد تمهیدات امنیتی برای بزرگداشت ماه محرم برگزار کرد.
وی افزود: در این جلسه، طرحهای تهیه شده برای تأمین امنیت تجمعات حسینیهها، دستههای عزاداری و جادههای منتهی به شهرهای مقدس و تضمین محیطی امن و پایدار برای عزاداران و بازدیدکنندگان از سراسر عراق بررسی شد.
الحسون گفت: وزارت کشور تعهد خود را برای تأمین تمام منابع انسانی، فنی و لجستیکی خود برای تضمین موفقیت طرح امنیتی این مناسبت اعلام میکند. همچنین بر اهمیت کار گروهی و هماهنگی بیشتر بین تمام تشکیلات امنیتی، اطلاعاتی و خدماتی که به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از جان شهروندان کمک خواهد کرد، تأکید میکند.
وی خاطرنشان کرد:بر لزوم افزایش سطح آمادگی امنیتی به بالاترین درجه، همراه با تشدید تلاشهای اطلاعاتی و پیشگیرانه برای نظارت و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی قبل از وقوع، تأکید شد. این شامل تقویت استقرارهای امنیتی در اطراف مراسم بزرگداشت امام حسین و سایر تجمعات مذهبی، ضمن تضمین جریان روان ترافیک و به حداقل رساندن اختلالات در زندگی عمومی است.»
سخنگوی وزارت کشور عراق افزود: این وزارتخانه بر اهمیت افزایش هماهنگی با هیئتهای مختلف مذهبی، مراسم، مساجد و نهادهای حمایتی و تلاش برای ارائه تمام امکانات لازم به آنها مطابق با مقررات تعیین شده تأکید دارد.
به گفته وی موفقیت طرح امنیتی به همکاری مشترک بین نیروهای امنیتی، شهروندان و برگزارکنندگان مراسم بستگی دارد.
الحسون خاطرنشان کرد: این طرح شامل فعال کردن نقش پلیس راهنمایی و رانندگی، دفاع مدنی، خدمات اورژانس و واحدهای امنیتی تخصصی، علاوه بر اتخاذ تدابیر سازمانی با هدف تضمین جریان روان ترافیک و محافظت از زائران و شرکتکنندگان در مراسم شهادت امام حسین (ع) و حفظ آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه شرایط اضطراری در طول اجرای طرح است.
این سخنگو تأکید کرد که این وزارتخانه متعهد به ارائه بهترین خدمات امنیتی و بشردوستانه به شهروندان و زائران است که منعکس کننده توانایی نیروهای امنیتی برای مدیریت کارآمد و مؤثر رویدادهای بزرگ و وضعیت ثبات امنیتی است که عراق شاهد آن است.
وی اظهار داشت که به همه فرماندهان و افسران دستور داده شده است که به طور کامل به دستورالعملهای فرماندهی بالاتر پایبند باشند و با شهروندان به صورت حرفهای و انسانی رفتار کنند و حداکثر تلاش خود را برای تضمین موفقیت مراسم محرم و برگزاری آن در فضایی از امنیت، آرامش و ثبات به کار گیرند.
الحسون از مردم، عزاداران، صاحبان موکبهای حسینی و زائران خواست تا در صورت مشاهده هرگونه وضعیت اضطراری یا فعالیت مشکوک با شماره واکنش سریع وزارت کشور (۹۱۱) تماس بگیرند. گزارشها بلافاصله توسط ادارات مربوطه در وزارتخانه پیگیری و رسیدگی خواهد شد.