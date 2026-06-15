به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از اعلام ممنوعیت حضور رژیم صهیونی در، یوروساتوری، بزرگترین نمایشگاه دفاعی اروپا، مدیریت این نمایشگاه شبانه اقدام به پوشاندن و بستن غرفه‌های رژیم اشغالگر کرد.

این اتفاق به دنبال تصمیم اخیر فرانسه رخ داد که طی آن، در بحبوحه افزایش بررسی‌های بین‌المللی درباره همدستی کشور‌های غربی در جنایات جنگی در غزه و لبنان، حضور رسمی اسرائیل در این نمایشگاه بین‌المللی تسلیحات ممنوع شد. هم‌زمان با این اقدام، گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در محوطهٔ نمایشگاه دست به اعتراض زدند. معترضان با سردادن شعار‌هایی از جمله «جنگ علیه جنگ، مرگ بر امپریالیسم» و «همه ما فرزندان غزه هستیم؛ اسرائیل قاتل است»، علیه جنایات رژیم اشغالگر شعار دادند.