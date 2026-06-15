مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان بااشاره به اجرای طرج مهتاب گفت: در راستای اجرای این طرح، ۹ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز برق در این استان شناسایی و جمع‌آوری شد که معادل حدود ۱.۹ مگاوات بار غیرمجاز است.

شناسایی و جمع‌آوری حدود ۱.۹ مگاوات بار غیرمجاز در سیستان و بلوچستان

شناسایی و جمع‌آوری حدود ۱.۹ مگاوات بار غیرمجاز در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، محمد رئیسی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مجموع ظرفیت این ۹ ترانسفورماتور غیرمجاز شناسایی شده ۲ هزار و ۳۴۵ کیلوولت‌آمپر بوده که معادل حدود ۱.۹ مگاوات بار غیرمجاز است.

وی افزود: طرح ملی مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق عمومی و ارتقای پایداری شبکه برق در سطح استان در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با اشاره به آثار مخرب انشعابات غیرمجاز بیان کرد: این تخلفات علاوه بر افزایش تلفات انرژی و آسیب به تاسیسات شبکه برق، موجب بروز نوسانات و خاموشی برای مشترکان مجاز می‌شود.

وی با تأکید بر تداوم برخورد با این پدیده افزود: شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز به‌صورت مستمر در دستور کار شرکت قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد تخلف، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند.