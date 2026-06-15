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با حلول ماه محرم، مردم ولایی مازندران، آماده اقامه عزای سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محرّم ماه آگاهی، ماه سوگواری، ماه عشق و ماه تعزیت، تقرب و رستگاری از راه رسید. باز پرچم عزا به پا شد و باز شیعیان برای اقامه عزای پسر فاطمه (س) آماده شدهاند.
محرّم ماه آزادی و رهایی، ماه رشد و بالندگی، ماه جوشیدن و اندیشیدن، و ماه فانی شدن و به ابدیت پیوستن است. محرّم مدرسه عشقی است که باید در آن درس آموخت. محرابی است که باید در آن به نماز عشق ایستاد و نردبانی است که باید از آن بالا رفت تا به لقای حق شتافت.
عاشورا سالروز عروج خونین سبک بالان عاشقی است که با شهادت خویش حماسه جاودانه و با شکوهی در تاریخ آفریدند. عاشورا چشمه نوری است که سیاهیها و تاریکیها را از جان میشوید و زلالی و پاکی را سخاوتمندانه به آن هدیه میکند. فریاد سرخی که از خاک تفتیده کربلا برخاست، طنین بیدار باشی بود که تمامی اعصار و قرون را درنوردید و با رنج مظلومان تاریخ آمیخته شد و به ابدیت پیوند خورد. نه کربلا به یک سرزمین محدود میشود و نه عاشورا در غروب یک روز پایان مییابد.
کربلا صحنه نمایش رویارویی حق و باطل و حماسه پرشکوه جانبازی و شهادت طلبی است. کربلا نمایش رویارویی دو جبهه است که یکی در قامت استوار حسین علیه السلام تجلّی مییابد و دیگری در وجود یزید نمود مییابد. نبض زمین در کربلا میتپد و کل کائنات در کربلا خلاصه میشود. کربلا محراب عبادت دل باختگان است. کربلا سکویی است که کربلاییان و عاشوراییان را از خاک تا افلاک و از زمین تا عرش برین پرواز میدهد. کربلا مدرسهای است که درس چگونه ماندن و چگونه رفتن را به ما میآموزد و پایداری و پاسداری را یاد میدهد.
نهضت عاشورا حقیقتی را آشکار کرد که در هجوم ابرهای فتنه و تحریف گم شده بود. عاشورا نمایش پرشکوه عشق است که با ایثار و از خودگذشتگی حسین علیه السلام و یاران فداکار آن حضرت در صحنه کربلا خلق میشود.
عاشورا برای ما تنها یک حادثه نیست؛ بلکه نوعی فرهنگ و تاریخ آغازی دیگر است. حادثه عاشورا هرچند در زمانی بسیار کوتاه تحقق یافت و بیش از نیم روز دوام نیافت، امّا عمق حادثه چنان روایت تلخی را به تصویر میکشد که توجّه همه عالم را به خود معطوف میسازد و چنان شور و حرکتی میآفریند که همه قیامهای حق طلبانه و آزادی خواهانه از سرچشمه اش آب میخورد و بر محور آن میچرخد. این وظیفه ماست که فرهنگ عاشورا و پیام کربلا را خوب بشناسیم و سرمشق زندگی خود قرار دهیم.
سراسر استان مازندران آماده برپایی عزای سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) شده و مردم ولایی و غیور استان، آماده برگزاری عزای پسر فاطمه (س) هستند و از امشب مجالس عزاداری اقامه میشود.
عباس نواییان و گزارشی در این زمینه: