به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جابر گودرزی، مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت سازمان هواپیمایی کشوری، از نهایی‌شدن و انتشار نسخه سوم برنامه جامع ایمنی هوانوردی جمهوری اسلامی ایران (State Safety Program – SSP) خبر داد. این سند که پس از بازنگری‌های تخصصی و تحلیل‌های دقیق شکاف (Gap Analysis) در حوزه عملکرد ایمنی صنعت هوانوردی تدوین شده، نقشه راه جدید کشور برای ارتقای سطح ایمنی پروازها محسوب می‌شود.

گودرزی با اشاره به مبانی استاندارد این برنامه گفت: نسخه سوم SSP بر اساس آخرین الزامات ضمیمه ۱۹ کنوانسیون شیکاگو و سند ۹۸۵۹ سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری تدوین شده و در طراحی آن، هم‌راستایی کامل با اهداف برنامه جهانی (GASP) و برنامه منطقه‌ای (NASP) ایمنی هوانوردی مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت سازمان هواپیمایی کشوری، رویکرد این برنامه را «مبتنی بر مدیریت ریسک، تحلیل نظام‌مند خطرات و بهبود مستمر» عنوان کرد و افزود: پیاده‌سازی موفق این برنامه، مستلزم مشارکت فعال و یکپارچه تمامی ذینفعان صنعت هوانوردی، از بهره‌برداران هوایی و مراکز تعمیر و نگهداری گرفته تا ارائه‌دهندگان خدمات ناوبری و مراکز آموزشی است.

بر اساس این گزارش، نسخه سوم برنامه جامع ایمنی هوانوردی کشور بر محورهای کلیدی زیر متمرکز است:

تقویت نظام مدیریت ریسک: ارتقای سطح مدیریت ریسک در لایه‌های حاکمیتی و عملیاتی.

ارتقای سطح مدیریت ریسک در لایه‌های حاکمیتی و عملیاتی. یکپارچه‌سازی نظارتی: پیوند سیستمی میان سیستم مدیریت ایمنی (SMS) و فرآیندهای نظارتی.

پیوند سیستمی میان سیستم مدیریت ایمنی (SMS) و فرآیندهای نظارتی. هوش ایمنی هوانوردی: ایجاد بستر «هوش ایمنی» (Safety Intelligence) برای تحلیل دقیق‌تر داده‌ها.

ایجاد بستر «هوش ایمنی» (Safety Intelligence) برای تحلیل دقیق‌تر داده‌ها. فرهنگ ایمنی: نهادینه‌سازی رویکرد «فرهنگ منصفانه» (Just Culture) و بهبود نظام گزارش‌دهی و یادگیری از رخدادهای ایمنی.

نهادینه‌سازی رویکرد «فرهنگ منصفانه» (Just Culture) و بهبود نظام گزارش‌دهی و یادگیری از رخدادهای ایمنی. پایش عملکرد: توسعه و بهبود شاخص‌های عملکرد ایمنی (SPI) برای سنجش دقیق کیفیت خدمات.

سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار این سند، بر انطباق کامل صنعت هوایی ایران با استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی تأکید کرده و تحقق این اهداف را ضامن افزایش بهره‌وری و ضریب امنیت در آسمان کشور دانسته است.