پیام‌رسان «بله» با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مالی، سرویس جدیدی را برای تبدیل پس‌انداز‌های کوچک کاربران به سرمایه‌گذاری‌های سودآور معرفی کرد که با استقبال گسترده در شبکه‌های اجتماعی رو‌به‌رو شده است.

به گزارش

این طرح که با هدف افزایش بهره‌وری مالی کاربران طراحی شده، بر این ایده استوار است که حتی کوچک‌ترین مبالغ نیز می‌توانند با تجمیع در بستر‌های مناسب، سود قابل‌توجهی را برای صاحبان حساب به ارمغان بیاورند. به گزارش خبرگزای صداوسیما، پیام‌رسان «بله» با شعار «عادت خوب هیچ‌وقت قدیمی نمی‌شه»، از قابلیت جدیدی رونمایی کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد مبالغ خرد و پس‌انداز‌های کوچک خود را مدیریت کنند.این طرح که با هدف افزایش بهره‌وری مالی کاربران طراحی شده، بر این ایده استوار است که حتی کوچک‌ترین مبالغ نیز می‌توانند با تجمیع در بستر‌های مناسب، سود قابل‌توجهی را برای صاحبان حساب به ارمغان بیاورند.

این اقدام بله که در قالب یک کمپین اجتماعی-اقتصادی معرفی شده، با استفاده از نماد‌های سنتی مانند قلک در کنار فناوری‌های نوین بانکی، سعی دارد پیوندی میان سنت پسندیده پس‌انداز و دنیای دیجیتال برقرار کند.

کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند چنین ابزار‌هایی در پیام‌رسان‌های بومی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود سواد مالی جامعه و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت چرخه اقتصادی ایفا کند.