مردم همیشه در صحنه مهاباد در درصد و ششمین شب از تجمع‌های شبانه، با تأکید بر پایبندی به ولایت و حفظ انسجام ملی، رمز پیروزی ملت ایران را وحدت و همبستگی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن عنوان کردند.

درصد و ششمین تجمع شبانه مردم مهاباد؛ تأکید بر وحدت و حفظ انسجام ملی

درصد و ششمین تجمع شبانه مردم مهاباد؛ تأکید بر وحدت و حفظ انسجام ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ملت همیشه در صحنه مهاباد در درصد و ششمین شب از تجمع‌های شبانه، بار دیگر بر ایستادگی در مسیر ولایت و بیعت با مقام معظم رهبری تأکید کردند.

حاضران در این تجمع، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین ضرورت امروز کشور دانستند و بر نقش همدلی مردم در عبور از شرایط حساس تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع همچنین از رمز و رازهای پیروزی ملت ایران در برابر تهدیدها سخن گفتند.

به اعتقاد مردم، حضور آگاهانه در صحنه و خیابان، برگ برنده ملت در میدان‌های مختلف بوده و همواره پیام قدرت و استقامت را به دشمن مخابره کرده است.

حاضران همچنین همبستگی ملی را مهم‌ترین عامل عبور از پیچ‌های تاریخی کشور دانستند و بر تداوم این وحدت در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

این حضور پرشور، بار دیگر پیام روشن انسجام، یکپارچگی و ایستادگی امت اسلامی را در برابر تهدیدهای دشمنان مخابره کرد.