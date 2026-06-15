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همزمان با فرارسیدن ماه محرم، آیین سنتی علمبندی و برافراشتن پرچم عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور پرشور عاشقان اهلبیت (ع) در مهاباد برگزار شد. آیینی که هرساله نویدبخش آغاز ایام سوگواری سید و سالار شهیدان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این آیین معنوی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون برگزار شد، بار دیگر فضای شهر مهاباد را به عطر حسینی معطر کرد. در این مراسم، عزاداران حسینی با برافراشتن علم سرخ شهادت، با آرمانهای والای نهضت کربلا تجدید میثاق کردند.
در این مراسم، روحانیون و علمای حاضر با اشاره به فلسفه قیام عاشورا، اظهار داشتند: نهضتی که با هدف احیای امر به معروف و نهی از منکر در کربلا آغاز شد، امروز به الگویی جهانی برای آزادگان تبدیل شده است. آنان تأکید کردند که برافراشتن علم عزای سیدالشهدا، نه یک آیین سنتی صرف، بلکه تجدید میثاق با راه آزادگی، مقاومت و استقامت در برابر ظالمان است.
عزاداران حاضر در این آیین ضمن نوحهخوانی و ذکر مصیبت، بر تداوم راه امام حسین (ع) و مبارزه با ظلم و ستم تأکید کردند. شرکتکنندگان در این مراسم، علمِ سرخ حضرت اباعبدالله (ع) را نمادی از پیمانِ جاودانه خونخواهی و فریادِ بلند «هیهات من الذله» دانستند که از کربلا تا همیشه تاریخ در جانِ پیروان حقیقت طنینانداز است.
این آیین که هر ساله با شکوه خاصی در مهاباد برگزار میشود، نشاندهنده ارادت عمیق مردم این منطقه به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و اتحاد آنان در حفظ شعائر دینی و مذهبی است.