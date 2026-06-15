همزمان با مشاهده آفت سن پوره گندم در مزارع استان کردستان، عملیات سم‌پاشی مرحله دوم در بیش از ۱۲۵ هزار هکتار از مزارع گندم دیم و آبی شهرستان‌های دیواندره و دهگلان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره از آغاز عملیات سم‌پاشی بیش از ۴۰ هزار هکتار از مزارع گندم دیم و آبی این شهرستان علیه آفت سن پوره گندم خبر داد.

خورشیدی با اشاره به بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از مزارع گندم شهرستان دیواندره اظهار کرد: کشاورزان باید هرچه سریع‌تر نسبت به سم‌پاشی مزارع خود اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از خسارت آفت، زمینه تولید بیشتر و تحویل گندم با کیفیت به مراکز خرید فراهم شود.

وی افزود: امسال ۱۰۶ هزار هکتار از اراضی شهرستان دیواندره به کشت گندم اختصاص یافته است و پایش مستمر مزارع برای مقابله با آفات در حال انجام است.

در شهرستان دهگلان نیز عملیات سم‌پاشی مرحله دوم در ۸۵ هزار هکتار از مزارع گندم دیم و آبی در دستور کار قرار گرفته است.

عزیزیان، مسئول نباتات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان، در بازدید از مزارع دهگلان با مهم ارزیابی کردن این مرحله از مبارزه با آفت سن گندم، گفت: در مرحله نخست، بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع دیم و آبی استان سم‌پاشی شده است و با توجه به شرایط موجود، اجرای مرحله دوم نیز ضروری است.

وی با توصیه به کشاورزان برای انجام هماهنگ عملیات سم‌پاشی افزود: اجرای همزمان این عملیات در مناطق مختلف، نقش مهمی در کنترل بهتر آفت و کاهش خسارات احتمالی خواهد داشت.

زلیخا میرکی، مسئول تولیدات گیاهی شهرستان دهگلان نیز با اشاره به سطح زیر کشت گندم در این شهرستان گفت: از مجموع اراضی گندم شهرستان، ۷۷ هزار هکتار دیم و ۸ هزار هکتار آبی است که در این مرحله نیازمند سم‌پاشی علیه سن پوره گندم هستند.

کارشناسان جهاد کشاورزی تأکید دارند اجرای به‌موقع عملیات مبارزه با سن گندم، نقش مهمی در حفظ عملکرد مزارع، افزایش کیفیت محصول و تأمین گندم مورد نیاز کشور خواهد داشت.