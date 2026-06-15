در ۱۵ کیلومتری شمال‌غرب شهرستان بروجرد، جایی که دامنه‌های سلسله‌جبال زاگرس به هم می‌رسند، روستای «ونایی» با طبیعتی بکر و جویبار‌های همیشگی‌اش، مقصدی است که هر گردشگری را به سوی خود فرا می‌خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در ۱۵ کیلومتری شمال‌غرب شهرستان بروجرد، جایی که دامنه‌های سلسله‌جبال زاگرس به هم می‌رسند، روستای «ونایی» با طبیعتی بکر و جویبار‌های همیشگی‌اش، مقصدی است که هر گردشگری را به سوی خود فرا می‌خواند.

با عبور از مسیرهای منتهی به این روستا،تغییر اقلیم کاملاً محسوس است؛ هرچه مسیر پیش می‌رود، هوا خنک‌تر و سرسبزیِ دامنه‌ها بیشتر به چشم می‌آید، ونایی که در قلب ارتفاعات زاگرس آرام گرفته، بیش از هر چیز با صدای آب شناخته می‌شود.

نکته متمایز ونایی، جریان بی‌پایان آب است، چشمه‌های پرآب «گل‌رود» و «دو روزنه» که از دل دامنه‌های کوه گرین می‌جوشند،با گذر از میان باغ‌ها و کوچه‌های روستا، طراوتی دوچندان به آن بخشیده‌اند.

این جریان آب، علاوه بر آبیاری باغ‌های وسیع گردو که سایه‌ای خنک بر سر مسیرها گسترانده‌اند، فضایی آرام‌بخش برای گردشگران ایجاد کرده است.

در ونایی، طبیعت تنها یک منظره برای تماشا نیست، بلکه اصلی‌ترین رکن زندگی روزمره است.

عطر سبزی‌های کوهی که در هوای روستا می‌پیچد، نشان از همزیستی مسالمت‌آمیز مردم این منطقه با طبیعت دارد. محصولات محلی ونایی، حاصل دست‌رنج مردمی است که زندگی‌شان هنوز با مولفه‌های سادگی، تلاش و بهره‌گیری از مواهب طبیعی پیوند خورده است.

این روستا به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیم کوهستانی‌اش، در هر فصل چهره‌ای متفاوت از زیبایی را به نمایش می‌گذارد:

ونایی نه تنها یک نقطه جغرافیایی، بلکه تجربه‌ای حسی برای گردشگرانی است که به دنبال گوشه‌ای دنج برای دیدن، شنیدن و لمسِ آرامش در طبیعت ایران هستند. این روستا با فراهم آوردن فضایی بکر،یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری روستایی در استان لرستان محسوب می‌شود که نیازمند توجه و معرفی بیشتر است.