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برخی مستأجران در اصفهان از افزایشهای چند برابری اجارهبها گلایه دارند و میگویند در شرایط دشوار اقتصادی، تأمین هزینههای مسکن و محل کسب برای آنها به چالشی جدی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ افزایش اجارهبها در ماههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها و صاحبان کسبوکار در اصفهان تبدیل شده است.
برخی مستأجران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای استان اصفهان میگویند برخی مالکان بدون توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی خانوارها، مبالغ اجاره را به میزان قابل توجهی افزایش دادهاند؛ افزایشهایی که به گفته آنها گاهی به دو تا سه برابر سال گذشته نیز رسیده است.
مستأجران معتقدند این در حالی است که درصدهای متعارف و اعلامی برای افزایش اجارهبها به مراتب کمتر از این ارقام است و بسیاری از خانوادهها توان تأمین هزینههای جدید را ندارند.
این موضوع تنها به واحدهای مسکونی محدود نمیشود. شماری از کسبه و صاحبان مشاغل نیز از افزایش اجاره مغازهها گلایه دارند و میگویند با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار، پرداخت اجارههای سنگین برای آنها دشوار شده است.
برخی از کسبه میگویند در مواردی حتی امکان مذاکره برای تعدیل اجارهبها نیز وجود ندارد و در صورت مخالفت با شرایط جدید، از آنها خواسته میشود ملک را تخلیه کنند.
در همین حال، مشاوران املاک نیز معتقدند در بسیاری از موارد مالکان مستقیم تعیین نرخ اجاره میدهند و بنگاههای معاملات ملکی نقش تعیینکنندهای در افزایش قیمتها ندارند.
به گفته برخی فعالان این حوزه، افزایش اجارهبها در برخی مناطق موجب شده تعدادی از واحدهای تجاری برای ماهها خالی بمانند و متقاضی مناسبی برای آنها پیدا نشود.
با این حال، در کنار این موارد، مالکان بسیاری نیز هستند که با درک شرایط اقتصادی جامعه، افزایش اجارهبها را کمتر از عرف بازار تعیین کردهاند یا حتی با حفظ نرخهای قبلی، تلاش کردهاند شرایط را برای مستأجران خود آسانتر کنند.
این مالکان معتقدند در روزهای دشوار اقتصادی، همدلی و همراهی میان مردم میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد و آرامش بیشتری برای خانوادهها و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.
خبرگزاری صداوسیمای استان اصفهان آمادگی دارد نمونههای موفق همدلی و همراهی میان مالکان و مستأجران را معرفی کند تا فرهنگ انصاف، گذشت و مسئولیت اجتماعی بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.