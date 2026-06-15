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در آستانه آغاز ماه محرم کمیسیون عملیات پلیس کرمان در خصوص مهمترین مأموریتهای حوزه نظم و امنیت این ایام و طرحهای عملیاتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در آستانه آغاز ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفای ایشان، کمیسیون عملیات پلیس کرمان با حضور فرمانده انتظامی استان و ارتباط زنده تصویری با فرماندهان انتظامی سراسر استان برگزار و در خصوص مهمترین مأموریتهای حوزه نظم و امنیت این ایام و طرحهای عملیاتی لازم تبادل نظر شد.
بنا به موضوعات مورد تاکید این نشست، نیروهای پلیس در ایام محرم با آمادگی کامل برای برقراری نظم و امنیت هیئتهای مذهبی، تکایا و مساجد در سطح شهر حضور فعال دارند و گشتهای انتظامی بیش از پیش در سطح محلههای شهری و روستایی حضور و ایفای نقش خواهند داشت.
همکاری مسئولان و برگزارکنندگان مراسم عزاداری در هیئتها، حسینیهها و مساجد با پلیس، پیشگیری از ایجاد ترافیک در نقاط پر تردد، توجه به اصول ایمنی مکانهای گردهمایی مردم و عزادران، توجه به ترددهای خودرویی و اصول ایمنی عزاداران در معابر و محیطهای باز از جمله موارد مورد تاکید این نشست بود.