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مدیر کل انتقال خون فارس گفت: این استان با ۱۴ پایگاه ثابت، پرتعدادترین پایگاههای انتقال خون کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس در مراسمی به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون، از ترینهای تأمینکننده ذخایر خونی استان فارس تجلیل شد.
این مراسم شامل تقدیر از اهداکنندگان کارت طلایی (بالای ۱۰۰ بار اهدا) و نقرهای (بالای ۷۰ بار مراجعه) تا پیرترین و جوانترین اهداکنندگان خون، پلاکت و سلول بنیادی بود.
عباسی، مسئول برنامهریزی و جذب اهداکنندگان فارس گفت: جوانترین اهداکنندگان دهه هشتادی هستند و مسنترین اهداکننده پیشکسوت متولد ۱۳۳۵ است.
مدیر کل انتقال خون استان فارس افزود:پارسال بیش از ۲۳۲ هزار نفر به مراکز اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۱۸۱ هزار و ۴۹۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
اکبرزاده افزود: ذخایر خونی مطلوب استان بالای هفت روز است، اما برخی فرآوردهها مانند پلاکت عمر کوتاه سه روزه دارند و برای تأمین نیاز بیماران، روزانه حداقل ۵۵۰ تا ۶۰۰ مراجعه برای اهدای خون در استان ضروری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان قطب پزشکی کشور گفت: وجود مراکز درمانی بزرگ و جراحیهای پیچیده و پیوند در استان، نیاز به خون را دوچندان کرده است.
به گفته کارشناسان، افراد واجد شرایط میتوانند در طول سال، آقایان هر سه ماه و خانمها هر چهار ماه یک بار خون اهدا کنند.