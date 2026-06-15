پخش زنده
امروز: -
فرماندار سوادکوه از شناسایی و کشف ۲۲۰ تن خوراک دام قاچاق در یکی از واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور این شهرستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار سوادکوه و رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان گفت: در راستای اجرای طرحهای نظارتی و پایش مستمر بازار، بازرسان ستاد تنظیم بازار و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان موفق به شناسایی و کشف یک مورد تخلف در یکی از واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور شدند.
پاریاو افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد این واحد تولیدی نسبت به ثبت موجودی کالا، خرید و فروش و گردش محصولات خود در سامانه جامع انبارها اقدام نکرده است که این موضوع بر اساس ماده ۶ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق تخلف محسوب میشود.
فرماندار سوادکوه با اشاره به حجم کالای کشفشده تصریح کرد: در این بازرسی، مقدار ۲۲۰ تن خوراک دام و طیور فاقد ثبت در سامانههای قانونی شناسایی شد که ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۴۶ میلیارد ریال، معادل ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
پاریاو خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مستندات و تنظیم گزارش کارشناسی، پرونده تخلف توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
رئیس ستاد تنظیم بازار سوادکوه تأکید کرد: ثبت دقیق اطلاعات کالا در سامانههای قانونی از الزامات شفافیت اقتصادی و کنترل زنجیره تأمین محسوب میشود و با هرگونه تخلف در زمینه احتکار، قاچاق کالا و عدم ثبت اطلاعات در سامانههای مرتبط، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی همچنین از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای صنعتی و انبارها خواست ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات، نسبت به ثبت بهموقع اطلاعات کالا در سامانه جامع انبارها اقدام کنند تا از بروز مشکلات و تبعات قانونی جلوگیری شود.