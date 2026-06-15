در آستانه ماه محرمالحرام
برافراشته شدن بیرق عزای حسینی بر فراز گنبد حرم رضوی
در آستانه ماه محرمالحرام،آیین اذن عزا از دقایقی پیش در حرم رضوی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت: در این مراسم که در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است، خادمان بارگاه رضوی با قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع)، مرثیهسرایی و عزاداری، پرچم گنبد منور و پوشش ضریح مطهر را به رنگ مشکی تعویض میکنند که این پرچم به نشانه عزا تا آخر ماه صفر بر فراز گنبد منور رضوی برافراشته خواهد بود.
امین بهنام افزود: در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین واعظ شهیدی به ایراد سخنرانی میپردازد و علی برادران نیز مرثیهسرایی و مداحی این مراسم را، بر عهده دارد.
مراسم رسمی تعویض پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا (ع) طبق سنت هرساله سه بار در سال انجام میشود که شامل آغاز ماه محرمالحرام، ماه ربیعالاول و میلاد باسعادت حضرت علیبنموسیالرضا (ع) است.