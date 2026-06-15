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مدیرعامل یک واحد تولید مقاطع فولادی در ناحیه صنعتی راونج دلیجان از ارزآوری ۲۰ میلیون دلاری این مجموعه در سال گذشته خبر داد و آن را نتیجه احیای کارخانهای عنوان کرد که سالها پیش دچار ورشکستگی شده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک واحد تولید مقاطع فولادی در ناحیه صنعتی راونج شهرستان دلیجان توانسته در سال گذشته با فعالیت کارگران و مدیریت جدید خود، حدود ۲۰ میلیون دلار ارز برای کشور به ارمغان بیاورد.
فریدون مظاهری، مدیرعامل این واحد صنعتی گفت: این کارخانه در سال ۱۳۸۷ به ورشکستگی رسید و در سال ۱۳۹۲ توسط سهامداران جدید با سه خط تولید غیرفعال خریداری شد.
وی افزود: پس از خریداری مجموعه، با اجرای طرحهای توسعهای، مهندسی معکوس و خرید خطوط تولید از برخی کشورها، تعداد خطوط تولید از ۳ به ۲۰ خط افزایش یافت و سبد محصولات این واحد صنعتی به حدود ۱۰۰ محصول متنوع رسید.
مظاهری با بیان اینکه این مجموعه سالانه حدود ۸۰ هزار تن انواع مقاطع فولادی مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمانی و کشاورزی را تولید میکند، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰۰ کارگر در این واحد صنعتی مشغول به کار هستند.
مدیرعامل این کارخانه همچنین با اشاره به نقش این واحد در شرایط خاص گفت: در مقطعی از بحران، به دلیل آسیبدیدگی خطوط لوله گاز در ساختمانها، بیش از ۸۰ درصد تولید به این محصول اختصاص یافت.
وی ادامه داد: همچنین در آن دوره، موجودی انبار برای تأمین نیاز بازار به چرخه مصرف تزریق شد تا کمبودی در شرایط حساس کشور ایجاد نشود.