برداران فدایی بین رفتن و ماندن در شهر خود مانده و تلاش در زادگاهشان را انتخاب کردند.

سالیان زیادی در تهران به عنوان کارگر برای شرکت های مختلف کار می‌کردند،اما دوری از خانواده و غربت باعث می‌شود تا تصمیم بگیرند در دیار خودشان یک کارگاه تولیدی کوچک راه اندازی کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، برادران فدایی

برادران فدایی در ابتدا با سرمایه اندک اما دلی پر از امید در یک مغازه ۲۴ متری کار تولید درب های چوبی را شروع کردند و با تلاش و استمرار فراوان و توکل بر خدا سختی ها را پشت سر گذاشتند.