کارآفرینی برادران بروجردی در دیار خود
برداران فدایی بین رفتن و ماندن در شهر خود مانده و تلاش در زادگاهشان را انتخاب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
برادران فدایی سالیان زیادی در تهران به عنوان کارگر برای شرکت های مختلف کار میکردند،اما دوری از خانواده و غربت باعث میشود تا تصمیم بگیرند در دیار خودشان یک کارگاه تولیدی کوچک راه اندازی کنند.
برادران فدایی در ابتدا با سرمایه اندک اما دلی پر از امید در یک مغازه ۲۴ متری کار تولید درب های چوبی را شروع کردند و با تلاش و استمرار فراوان و توکل بر خدا سختی ها را پشت سر گذاشتند.
امروز کارگاه کوچکشان به یکی از کارگاه های پر رونق تولید انواع دری بهای ضد سرقت و درب های چوبی ساختمان تبدیل شده و نه تنها برای خودشان که برای بیش از ۱۵نفر هم شغل ایجاد کرده اند.