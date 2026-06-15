با آغاز عملیات اجرایی پل بزرگ لنج‌آباد در مریوان، یکی از مهم‌ترین مطالبات ساکنان زون شرقی شهر و روستای لنج‌آباد پس از سال‌ها انتظار وارد مرحله تحقق شد؛ پروژه‌ای که قرار است مشکلات تردد، آبگرفتگی و گره‌های ترافیکی این محدوده را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، عملیات اجرایی احداث پل بزرگ لنج‌آباد در مریوان با حضور مسئولان شهرستان آغاز شد؛ پروژه‌ای زیرساختی که سال‌ها از مطالبات اصلی ساکنان زون شرقی شهر و روستای لنج‌آباد بود و اکنون با تأمین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی، وارد مرحله عملیاتی شده است.

فرماندار مریوان در آیین کلنگ‌زنی این پروژه، احداث پل لنج‌آباد را پاسخی به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم منطقه دانست و گفت: این مسیر به دلیل قرار گرفتن در محور ارتباطی بخش شرقی شهر و روستای لنج‌آباد، در زمان بارندگی‌ها با آبگرفتگی و انسداد مواجه می‌شد و مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد می‌کرد.

نژاد جهانی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، بخشی از مشکلات ارتباطی و ترافیکی منطقه برطرف خواهد شد و این پل در آینده به‌عنوان حلقه اتصال کمربندی شرقی مریوان نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی مرکز شهر ایفا می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساختی شهرستان اظهار کرد: در کنار اجرای پل لنج‌آباد، پروژه‌های مهمی همچون تکمیل کمربندی غربی، پیشبرد کمربندی شرقی و اجرای زیرگذر و روگذر دیدار زریبار نیز در دستور کار قرار دارد.

شهردار مریوان نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات ناشی از پل قدیمی گفت: در سال‌های گذشته به دلیل قرار گرفتن پل در مسیر سیلاب، تردد ساکنان روستای لنج‌آباد و زون شرقی شهر در فصل‌های بارندگی با اختلال جدی مواجه می‌شد.

دانیال فتاحی افزود: پل جدید با دهانه ۱۶ متر و عرض ۱۵ متر و ۷۰ سانتی‌متر طراحی شده و با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان توسط شرکت عمران تک اجرا خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این پروژه ظرف مدت ۶ ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تأکید کرد: شهرداری مریوان با تمام توان برای تسریع در روند اجرای پروژه و رفع دغدغه‌های ترافیکی شهروندان تلاش خواهد کرد.

در ادامه این مراسم، حسین محمدی عضو شورای روستای لنج‌آباد، آغاز عملیات اجرایی پل را پایان سال‌ها انتظار مردم منطقه عنوان کرد و گفت: در فصل‌های پاییز و زمستان بالا آمدن آب، ارتباط روستا با شهر را با مشکل مواجه می‌کرد و امیدواریم این پروژه در زمان مقرر تکمیل شود.

ماموستا آرمان تارم، امام جمعه روستای لنج‌آباد نیز با قدردانی از آغاز اجرای این طرح اظهار داشت: احداث این پل علاوه بر رفع مشکلات تردد، بخشی از مسائل زیست‌محیطی و مشکلات ناشی از شرایط نامناسب مسیر را نیز برطرف خواهد کرد و رضایت مردم منطقه را به همراه خواهد داشت.