پخش زنده
امروز: -
وزارت نیرو با هدف عبور موفق از پیک بار تابستان و پایداری شبکه برق، اعلام کرد: مشترکانی که با مدیریت هوشمندانه مصرف، ۱۰ درصد از الگوی خود بکاهند، مشمول تخفیفهای سنگین تا ۳۰ درصد در قبوض دورهای خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با افزایش دمای هوا و ورود به فصل گرم سال، مصرف برق کشور با شیب صعودی همراه شده است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت نیرو، در حال حاضر بخش خانگی ۴۵ درصد از کل مصرف برق کشور را در ساعات اوج بار (پیک) به خود اختصاص میدهد که مدیریت این بخش، نقشی کلیدی در تأمین برق پایدار برای بخشهای مولد از جمله صنعت و کشاورزی دارد.
وسایل سرمایشی؛ عامل اصلی ناترازی
کارشناسان حوزه انرژی، استفاده بیرویه از تجهیزات سرمایشی را عامل اصلی افزایش مصرف در این ایام میدانند. وزارت نیرو از تمامی هموطنان خواسته است تا با تنظیم دمای تجهیزات سرمایشی روی عدد ۲۴ درجه (دمای آسایش)، از فشار مضاعف بر شبکه سراسری جلوگیری کنند.
مشوقهای مالی برای کاهش مصرف
در همین راستا، شرکت توزیع نیروی برق در راستای سیاستهای مدیریت مصرف انرژی، مشوقهای ویژهای را برای مشترکان خانگی در نظر گرفته است. طبق این برنامه، تمامی مشترکان خانگی که بتوانند در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، مصرف خود را ۱۰ درصد کاهش دهند، تا ۳۰ درصد مبلغ قبض آنها مشمول تخفیف میشود.
این طرح که به عنوان «پاداش همکاری» شناخته میشود، فرصتی است تا مشترکان علاوه بر کمک به پایداری شبکه سراسری، هزینههای قبوض برق خود را نیز به شکل چشمگیری کاهش دهند.
آموزش مدیریت مصرف
علاوه بر تخفیفات مالی، راهکارهای سادهای مانند خاموش کردن تجهیزات روشنایی غیرضروری، استفاده از دور کُند کولرهای آبی و عدم استفاده از لوازم پرمصرف برقی در ساعات اوج بار (ساعت ۱۳ تا ۱۷)، میتواند نقش مهمی در کاهش بار شبکه و جلوگیری از اعمال محدودیتها ایفا کند.
وزارت نیرو تأکید کرده است که پایش لحظهای مصرف مشترکان همچنان ادامه دارد و همکاری مردم در این زمینه، ضامن عبور بیدغدغه از تابستان پیشرو خواهد بود.