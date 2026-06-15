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حضورش در وزنه برداری آغاز راهی برای ماندگار شدن در ورزش ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ استاد سیدمرتضی سیف زاده قهرمانی پرافتخار در ورزش ایران که حالا کوله باری از دانش و تجربه در وزنه برداری ایران و جهان را با خود همراه دارد.
خدمات قهرمان متواضع ورزش ایران و اصفهان تنها به قهرمانیهای دوران ورزشی او گره نخورده است بلکه با استعداد پروری هم خدمت بزرگی به وزنه برداری ایران و اصفهان کرده است آن هم با کشف و حمایت از سهراب مرادی که تنها قهرمان المپیکی اصفهان است و توانست در المپیک ۲۰۱۶ برزیل قهرمان و نشان طلای این مسابقات را هم برای ایران و هم اصفهان کسب کند.
خدمات استاد سیف زاده همچون ساخت خانه وزنه برداری اصفهان برگ زرینی دیگر از افتخارات این پیشکسوت عرصه ورزش کشور است که حالا سالهای سال راه توسعه وزنه برداری در ایران و اصفهان را هموارتر کرده است.
قهرمانی که برای افتخار آفرینی زیر پرچم ایران عزیز سختیهای زیادی کشیده است و حالا به جوانهای جویای نام در ورزش هم صحبتی دارد که فکر نکنند برای موفق شدن در ورزش میشود راه صدساله و یکشبه طی کرد بلکه باید با تمرین و تلاش همراه با خوب و سالم زندگی کردن را سرلوحه کارها قرار دهند تا به موفقیتی که دوست دارند برسند.