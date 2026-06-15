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رئیس اتاق ایران گفت: توافق اخیر باید با تغییر ریلگذاریهای اقتصادی همراه شود تا منجر به تقویت عملکرد بنگاههای تولیدی، افزایش حجم صادرات غیرنفتی و در نهایت بهبود شاخصهای معیشتی در کشور شود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای صمد حسنزاده گفت: اتاق ایران بر این باور است که کشور با نهایی شدن برنامههای توافق، وارد عصر جدیدی از ثبات، توسعه و شکوفایی اقتصادی شده است.
حسنزاده با اشاره به هزینههای سنگین سالهای اخیر ناشی از محدودیتهای تجاری و افزایشخطرپذیری(ریسک) سرمایهگذاری، افزود: اقتصاد ایران بابت نااطمینانیهای سیاسی و اختلال در ارتباطات بینالمللی، هزینههای گزافی متحمل شده است، اکنون فرصت بینظیری فراهم شده تا با تکیه بر ظرفیتهای عظیم ملی و بازسازی اعتماد، مسیر رونق تولید و تعاملات اقتصادی جهانی با شتاب بیشتری پیموده شود.
رئیس اتاق ایران، تحقق این «جهش تاریخی» را مشروط به رعایت پنج رکن اساسی از جمله عقلانیت در تصمیمگیریهای اقتصادی، وفاق و همبستگی ملی، اجرای اصلاحات اقتصادی، تعامل سازنده با جهان و اعتماد به توان بخش خصوصی دانست و افزود: اگر این مؤلفهها به درستی به کار گرفته شوند، ایران در دهههای آینده به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی در منطقه و جهان اسلام تبدیل خواهد شد.
حسنزاده با بیان اینکه نخستین ثمره صلح و ثبات باید در معیشت مردم نمایان شود، افزود: کاهش هزینههای مبادله، تسهیل تجارت خارجی، جذب سرمایه و فناوری و توسعه زیرساختها، زمینهساز رشد پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی گسترده خواهد بود، این توافق باید به سکوی پرتابی برای جهش اقتصادی تبدیل شود که آثار آن در رونق بنگاههای اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی کاملاً ملموس باشد.
وی با تاکید بر ضرورت امیدآفرینی برای نسل جوان ایران، خاطرنشان کرد: مهمترین دستاورد این توافق، مخابره پیامی روشن به نسل خلاق و تحصیلکرده کشور است؛ پیامی که اطمینان دهد دانش و استعداد آنان میتواند در همین سرزمین به شکوفایی برسد و آیندهای روشنتر برای کشور رقم بزند.
رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به هدایتهای مقام معظم رهبری، از تمامی ظرفیتهای ملی خواست تا فارغ از سلایق و گرایشهای مختلف، در خدمت توسعه و آبادانی ایران قرار گیرند.
وی گفت: امروز پایان جنگ است، اما مهمتر از آن، آغاز ساختن فردایی است که باید از امروز آبادتر، ثروتمندتر و امیدبخشتر باشد.