به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، کاظمی در شورای آموزش پرورش مناطق مرزی در شهرستان زیرکوه گفت: نباید خانواده‌ای را مجبور کنیم هر سال از یک مغازه خاص با یک رنگ مشخص خرید کند.

وی خواستار رعایت حال مردم و فرهنگ قناعت در این زمینه شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با بیان اینکه حصارکشی بین مدارس و ایجاد پارتی بازی ثبت نامی ممنوع است بر ممنوعیت هرگونه فشار به خانواده‌ها در روند ثبت‌نام تأکید کرد.

علیرضا کاظمی با انتقاد از حصارکشی مدارس و ایجاد و پارتی بازی ثبت‌نامی (رانت)، گفت: هیچ مدیری حق ندارد به مردم فشار بیاورد و ثبت‌نام بدون هیچ محدودیتی است و مدرسه متعلق به بچه‌های مردم است.

وی تأکید کرد که در مدارس نمونه، هرگونه آزمون و مصاحبه برای پایه هفتم ممنوع است و هر مدیری که اقدام به دریافت پول غیرقانونی کند، ابلاغش لغو خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با بیان اینکه عقب‌ماندگی‌های تحصیلی دانش آموزان جبران می‌شود گفت: برای دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه، کلاس‌های جبرانی با کیفیت خوب و به صورت حضوری برگزار خواهیم کرد.

کاظمی همچنین با قدردانی از عملکرد صدا و سیما، به ویژه صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی گفت: انعکاس حضور مردم از اجتماعات شبانه در ایام جنگ بی‌نظیر بود.

وی افزود: ما مهمترین ماموریت خود را پشتیبانی از میدان و خیابان قرار دادیم که این موضوع بی سابقه بود.

کاظمی در ادامه به نقش رسانه ملی اشاره کرد و گفت: صدا و سیما هم واقعیت میدان را به خوبی به تصویر کشید، هم واقعیت خیابان را و هم فضا‌های نقد و کارشناسی خوبی در حوزه دیپلماسی و تحلیل‌های نظامی داشت و تبدیل به یکی از مراجع شد.





وی با اشاره به سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه عدالت آموزشی گفت: خراسان جنوبی از استان‌هایی است که در مسیر نهضت توسعه عدالت آموزشی و مردمی‌سازی آموزش، الگو‌های موفقی ارائه کرده و مشارکت مردمی در این استان به‌صورت قابل توجهی فعال است.

استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: اعتبارات حوزه آموزش و پرورش استان در سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل تخصیص یافت.

هاشمی افزود: در سال گذشته بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به آموزش و پرورش استان اختصاص یافت و در سطح استان نیز اعتبارات قابل توجهی در حوزه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی هزینه شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه دانشگاه فرهنگیان و زیرساخت‌های رفاهی فرهنگیان گفت: ضرورت دارد از امکانات موجود به بهترین شکل برای ایجاد اردوگاه‌ها و مجتمع‌های فرهنگی-رفاهی در استان استفاده شود و در همین راستا ارزیابی و ساماندهی مجموعه‌های موجود در دستور کار قرار گرفته است.