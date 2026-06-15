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پویش «سفره صاحبعزا» برای تأمین اطعام حسینی در ماههای محرم و صفر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آستان مقدس مسجد جمکران با اجرای پویش «سفره صاحبعزا» از عموم خیران و عاشقان اهلبیت (ع) دعوت کرد تا در تأمین و توزیع اطعام عزاداران حسینی در خیمه صاحبعزا مشارکت کنند.
خیران و ارادتمندان اهلبیت (ع) میتوانند با هر میزان توان مالی در این پویش مشارکت کرده و در تهیه و توزیع غذای متبرک میان زائران و عزاداران سهیم شوند.
علاقهمندان برای مشارکت در این طرح میتوانند عدد ۸ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۱۳ ارسال کنند.
نذورات مردمی در راستای برپایی سفره اطعام حسینی و خدمترسانی به عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) در خیمه صاحبعزا هزینه خواهد شد.