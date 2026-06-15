پویش «سفره صاحب‌عزا» برای تأمین اطعام حسینی در ماه‌های محرم و صفر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آستان مقدس مسجد جمکران با اجرای پویش «سفره صاحب‌عزا» از عموم خیران و عاشقان اهل‌بیت (ع) دعوت کرد تا در تأمین و توزیع اطعام عزاداران حسینی در خیمه صاحب‌عزا مشارکت کنند.

خیران و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) می‌توانند با هر میزان توان مالی در این پویش مشارکت کرده و در تهیه و توزیع غذای متبرک میان زائران و عزاداران سهیم شوند.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این طرح می‌توانند عدد ۸ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۱۳ ارسال کنند.

نذورات مردمی در راستای برپایی سفره اطعام حسینی و خدمت‌رسانی به عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) در خیمه صاحب‌عزا هزینه خواهد شد.