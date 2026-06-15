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مدیرکل بازرسی استانداری کرمان گفت: این سامانه، میتواند نقطه عطفی در فرآیند نظارت، بازرسی و رسیدگی به مطالبات مردم در دولت چهاردهم باشد.
گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کرمان از نقش سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» در ارتقای نظام پاسخگویی دولت، گفت: راهاندازی این سامانه، میتواند نقطه عطفی در فرآیند نظارت، بازرسی و رسیدگی به مطالبات مردم در دولت چهاردهم باشد.
نرجس بحرآسمانی در همایش آموزشی و توجیهی راهاندازی سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» گفت: افزایش مراجعات مردم به واحدهای بازرسی، نشانه تداوم اعتماد عمومی به دولت و دستگاههای اجرایی است؛ اعتمادی که سرمایهای ارزشمند محسوب میشود و باید برای حفظ و تقویت آن تلاش کرد.
وی افزود: در سامانه فواد امکان ثبت مستقیم پیامها، درخواستها و شکایات مردمی و ارجاع بیواسطه آنها به دستگاه اجرایی ذیربط فراهم شده است.
مدیر کل بازرسی استانداری کرمان گفت: تعیین مهلت سهساعته برای پاسخگویی به درخواستها، از دیگر مزیتهای مهم این سامانه به شمار میرود که میتواند روند رسیدگی به مطالبات مردم را تسریع کند.