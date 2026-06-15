در نشست بررسی مسائل و مشکلات طرح‌های سرمایه‌گذاری مهاباد اعلام شد که در قالب همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی (اینوا)، بیش از ۸۰۰ طرح سرمایه‌گذاری در استان به سرمایه‌گذاران معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نشست بررسی مسائل و مشکلات طرح‌های سرمایه‌گذاری مهاباد که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از سرمایه‌گذاران برگزار شد، آخرین وضعیت طرح‌های اقتصادی و موانع پیش‌روی فعالان این حوزه بررسی شد.

در این نشست، محمد صادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، با اشاره به اضافه شدن چند طرح سرمایه‌گذاری جدید در قالب طرح «اینوا» در این شهرستان، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند اجرای طرح‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مهاباد از ظرفیت‌های مناسب اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های مصوب شد.

در ادامه، حبیب تربتی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، از راه‌اندازی طرح «میز تو» در استان خبر داد و گفت این طرح با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل امور اداری آنان اجرا شده است.

به گفته وی، همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی (اینوا) از سال گذشته با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه استان در بخش‌های مختلف آغاز به کار کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان به سرمایه‌گذاران معرفی شده است.