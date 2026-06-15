به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،نقی نائیجی مدیرعامل باشگاه پیکان طی حکمی، محمدرضا طهماسبی را به عنوان مدیر جدید تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه منصوب کرد.

طهماسبی که بیش از ۲۵ سال از عمر ورزشی خود را در باشگاه پیکان گذرانده، بعد از وقفه‌ای چند ماهه با سمت جدید به خانه برگشته و فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیر جدید تیم فوتبال پیکان در دوران بازی خود سال‌ها پیراهن خودروسازان را برتن داشت و با انجام بیش از ۴۰۰ بازی با پیراهن پیکان در رقابت‌های مختلف رکورددار حضور در این تیم محسوب می‌شود. او بعد از بازنشستگی نیز طی سال‌های اخیر به عنوان مدیر و مربی تیم فوتبال بزرگسالان و مدیر آکادمی باشگاه پیکان فعالیت داشت و حالا بار دیگر به عنوان مدیر تیم فوتبال معرفی شده است.

مدیرعامل باشگاه پیکان ضمن آرزوی موفقیت برای طهماسبی در سمت جدید، از زحمات و تلاش‌های رضا رهقی که در سال‌های اخیر مدیریت تیم فوتبال بزرگسالان را برعهده داشت، تشکر و قدردانی کرد.