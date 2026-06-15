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تیم ملی فوتبال کشورمان بامداد فردا در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نیوزیلند به میدان میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند بامداد فردا سهشنبه از ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران در ورزشگاه سوفای شهر لسآنجلس آمریکا مقابل هم خواهند ایستاد.
این دیدار نخستین بازی دو تیم از گروه G مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ است.
دو تیم پیش از این دوبار رو در روی هم قرار گرفته اند که نتیجه آن یک تساوی و یک پیروزی برای کشورمان بوده است.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه است و مسابقاتش را در شهرهای لسآنجلس و سیاتل آمریکا برگزار میکند.
دو دیدار دیگر تیم ملی کشورمان نیز بهترتیب روزهای یکشنبه ۳۱ خرداد (ساعت ۲۲:۳۰) و شنبه ۶ تیر (ساعت ۶:۳۰ صبح) مقابل بلژیک و مصر خواهد بود.
بازی ایران - بلژیک هم در ورزشگاه لسآنجلس برگزار میشود، اما تیم ملی برای بازی با مصر به ورزشگاه سیاتل خواهد رفت.