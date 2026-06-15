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به مناسبت گرامیداشت یاد شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه مراسمی در سالن فرهنگی عاشقان ثارا... زاهدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این مراسم که اقشار مختلف مردم شیعه و سنی حضور داشتند سرهنگ علی کوهستانی فرمانده سپاه شهرستان زاهدان به بیان دستاوردهای عزتمندانه شهدا در کشورمان پرداخت.
وی ادامه داد: قدردانی از شهدا و راه آنها برای برقراری این اقتدار و بازدارندگی لازم است و مردم ما همواره در این جنگ تحمیلی نشان دادند که راه و آرمانهای عزتمندانه امام شهیدشان را دنبال میکنند و بر آن تاکید دارند.